Toyota: cambia nome la base europea per le attività motorsport

Giornata importante per la storia di Toyota, specialmente per ciò che riguarda la sua base sportiva europea. Questa mattina la Casa giapponese ha annunciato il nuovo nome della sede nel Vecchio Continente, che ha base a Colonia, in Germania.

Toyota Motorsport GmbH, conosciuta anche come TMG, da oggi sarà Toyota Gazoo Racing Europe GmbH, oppure come TGR-E. La sede continuerà a essere la base per tutti programmi sportivi che si svolgono in Europa, ad esempio fornire i motori per le TS050 Hybrid che corrono nel WEC e per le Yaris WRC Plus che corrono nel Mondiale Rally, ma anche contribuire allo sviluppo della GR Supra GT4.

TGR-E sarà importante anche per fornire a Toyota le sue conoscenze accumulate nel corso delle stagioni nel motorsport con l'obiettivo di aiutare la Casa giapponese a migliorare i prodotti di serie e creare vetture migliori sotto ogni punto di vista.

L'ormai ex TMG venne aperta a Colonia nel 1979 con il nome di Andersson Motorsport GmbH, poi cambiò nome in TMG nel 1993, quando diventò a tutti gli effetti la base europea di Toyota. Recentemente la compagnia a fatto spazio a Gazoo Racing Company, aggiungendo altri ingegneri di grande valore per le vetture che corrono nel motorsport, ma anche per lo sviluppo delle vetture stradali marchiate GR.

"La missione di partecipare al motorsport, che è una lotta di vetture preparate dai costruttori, è vincente", ha dichiarato Akio Toyota, presidente di Toyota Motor Corporation. "Questo è il motivo per cui TGR Europe deve essere un team di professionisti che produce lavori di successo".

"Per continuare a vincere dobbiamo fare continui miglioramenti e fare le cose in maniera sempre migliore, non importa quali siano le circostanze. Il nostro team continuerà a fare vetture sempre migliori a Colonia, in Germania, con l'obiettivo di vincere".