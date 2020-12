TCR: nel 2021 può arrivare la Toyota e tornare Mazda

Nel 2021 il mondo delle corse TCR si arricchirà di nuovi marchi e due di questi saranno molto probabilmente Toyota e Mazda.

Ad agosto era rimbalzata dal Sud America la notizia che Toyota Argentina avrebbe lavorato su una Corolla in versione 3 volumi per il nuovo campionato TCR South America, con l'approvazione della Casa Madre per l'inizio del progetto.

Niente a che vedere, comunque, con il fantomatico SUV CH-R in assetto da corsa, che è stato visto all'opera al Fuji tempo fa e che è quell'ambizioso mezzo che ha preso parte alla 24h del Nurburgring del 2019 nelle mani di un team thailandese.

Sempre in quel periodo estivo, avevamo invece avuto il triste annuncio che Mazda Motorsports avrebbe cancellato il programma legato alla sua Mazda3 TCR a causa della crisi legata al Coronavirus.

Essendo però in stato avanzato di progettazione, pare che il tutto sia in procinto di ripartire e che il marchio (principalmente impegnato in IMSA tramite Multimatic) si stia adoperando per trovare un collaboratore tecnico per continuarne lo sviluppo.

“Nel 2021 ci saranno nuovi modelli TCR disponibili per i clienti di tutto il mondo - ha infatti affermato Marcello Lotti, Presidente di WSC Ltd. ed ideatore delle corse TCR - Posso confermare che siamo in contatto con Mazda e Toyota, a breve avremo ulteriori informazioni sui loro programmi".

Le parole del manager modenese hanno un peso specifico perché il 2021 segnerà lo sbarco ufficiale di altre macchine in questa categoria turismo.

Oltre alla nuova Hyundai, che sta preparandosi al debutto nel WTCR e in IMSA Michelin Pilot Challenge, la MG6 ha corso stabilmente in Cina e con il team X-Power Racing ha intenzione di allargare i propri orizzonti.

La Fiat Tipo di Tecnodom Sport prosegue invece la sua camminata verso un debutto ufficiale, dopo che l'uscita da "trasparente" di Monza nel TCR Europe ha dato modo al team veneto di raccogliere tutti i dati necessari a risolvere le ultime problematiche riguardanti la gestione delle alte temperature del motore, che ne soffocavano il potenziale.

"La MG 6 ha già completato con successo la procedura di omologazione dimostrando di poter vincere gare e lottare per il titolo in TCR China - prosegue Lotti - La Fiat Tipo ha fatto una prima apparizione ed è ora pronta per l'omologazione, poi c'è la Hyundai Elantra N, che all'inizio dell'anno prossimo verrà omologata dopo il lungo sviluppo tecnico affrontato in questi mesi".

"Dopo sei anni di TCR nel mondo, l'interesse costante da parte delle Case e di nuovi marchi è un grande riconoscimento di successo per la categoria".

Al momento sono 13 le marche disponibili ufficialmente sul mercato TCR e quindi potremo vederle aumentare ancora di più.