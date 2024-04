MotoGP | Vinales: "Il ritmo è buono, ma Marquez e Bagnaia sono forti"

Il pilota dell'Aprilia non si ferma. Dopo aver fatto doppietta con la vittoria nella Sprint e nella gara di domenica ad Austin, una volta arrivato a Jerez, Maverick Vinales ha ottenuto il secondo tempo e il passaggio diretto alla Q2 dopo aver completato una sessione in cui ha mostrato un ritmo spettacolare, che lo pone direttamente tra i favoriti per il successo nel Gran Premio di Spagna di questo fine settimana.

"È stata una giornata importante per me, ovviamente vogliamo fare bene a Jerez. Storicamente questo circuito non è stato uno dei migliori per me, ma sono nel posto giusto con la moto: tutto funziona, non ci sono segreti. Sento di avere del margine e non vedo l'ora che arrivi domani per spingermi al limite", ha detto Vinales.

"Inoltre, il ritmo era molto buono, si poteva migliorare un po', ma credo che ci siano due o tre piloti che hanno fatto un po' la differenza. Il problema è che nelle prove, alcuni partono con la gomma media, altri con la morbida, ed è un po' difficile da capire dall'esterno", ha aggiunto.

Ovviamente i piloti che Maverick indica come quelli che hanno il miglior passo insieme a lui sono prevedibili: "Marc Marquez, che è molto forte, e Pecco Bagnaia, che è forte. Secondo me entrambi saranno candidati per la prima fila della griglia e per lottare per la vittoria".

Sebbene Vinales abbia migliorato il suo tempo e battuto il record della pista (1'36"125), lo ha fatto dopo una caduta che non ha smorzato la sua fiducia.

"Ero lento perché dovevo rientre ai box. Mi sono sdraiato sulla vernice per capire se era scivolosa ed ho visto che era così (ride), ma ero molto lento", ha raccontato, minimizzando l'importanza della caduta.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Considerando che Maverick diventa ogni giorno più forte, i 20 punti persi in Portogallo a causa di un guasto al cambio potrebbero pesare alla fine dell'anno.

"Non ci penso affatto. Anche se lo teniamo sempre presente, in modo che non si ripeta. È un'indicazione per migliorare. Quando la gara è finita la squadra era a testa bassa e io li ho incoraggiati, ho detto loro che non c'era nulla che non andasse, dovevamo solo fare in modo che non si ripetesse. Questo dovrebbe aiutarci ad essere incoraggiati, perché anche quando abbiamo dei problemi lottiamo per la vittoria. Quindi testa alta e continuiamo".

Per quanto riguarda il programma della giornata, Maverick ha confessato di essersi concentrato sulla gara di domenica. "Abbiamo lavorato molto con la gomma media, pensando alla gara lunga di domenica, e abbiamo anche raccolto molti dati con la gomma morbida con gli altri piloti del marchio. Credo che per domenica la scelta per la gara sia la media e per la Sprint invece la morbida", ha diagnosticato.

"Ieri abbiamo avuto una riunione con gli ingegneri per vedere i piani degli altri piloti per capire se qualcuno di loro aveva intenzione di provare la soft, perché la mia intenzione oggi era di concentrarmi sulla gara lunga", ha spiegato, in previsione della pioggia attesa per sabato a Jerez.

Per quanto riguarda i suoi compagni di marchio, Maverick ritiene che abbiano buone possibilità, perché sa che la moto funziona molto bene.

"Aleix Espargaro è molto veloce su questo circuito, va sempre bene qui e ha una grande opportunità di ottenere un buon risultato. Voglio vedere anche i commenti di Miguel Oliveira e Raul Fernandez per capire quali sono le vostre sensazioni, perché io mi sento molto a mio agio sulla moto e voglio vedere se anche loro si sentono a loro agio", ha detto il pilota della Costa Brava.