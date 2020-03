TCR Italy: Aiello ancora su una delle due Honda di MM Motorsport

La MM Motorsport conferma il suo impegno in pista nelle categorie TCR anche per il 2020, con una coppia di Honda Civic Type R in azione nella relativa classe della Coppa Italia Turismo e in alcuni round del TCR Italy.

La squadra bergamasca diretta da Emanuele Alborghetti ha rinnovato la collaborazione con lo sponsor Vivi Group, dunque anche con l'AD di questa azienda, Alessio Aiello, che condurrà una delle due vetture costruite dalla JAS Motorsport.

"Siamo orgogliosi di questo accordo che dà sicurezza e forza alla nostra squadra nel prossimo futuro e ci permette di lavorare nel modo migliore con la giusta tranquillità - ha commentato il team principal Alborghetti - A Vivi Group e agli uomini che la rappresentano va il nostro grazie più sentito".

"Schiereremo due Honda Civic TCR FK8, le uniche presenti nel nostro paese, in Coppa Italia Turismo e in alcuni appuntamenti del TCR Italy, con il preciso obiettivo di lottare costantemente con i migliori. Ci siamo preparati duramente nel corso dell'inverno, non vediamo l'ora di inziare. La stagione è ormai alle porte, ci faremo trovare pronti."