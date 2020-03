Race Lab punta a TCR Italy, DSG Endurance e Europe con l'Audi

Il 2020 di corse in pista per la neonata Race Lab non sarà solamente in Clio Cup Italia, ma anche nelle serie TCR.

La neonata squadra fondata dal pilota e team manager Matteo Poloni e dal direttore tecnico Andrea Ferrario durante l'inverno ha acquistato una Audi RS 3 LMS dotata di cambio di serie.

L'obiettivo è quello di schierarla nei campionati dedicati alle DSG, ossia TCR Italy (che racchiude la suddetta Classe), TCR DSG Europe ed Endurance tricolore.

I nomi dei piloti che condurranno la vettura dei Quattro Anelli per ora sono ancora top secret, ma Poloni si è recentemente recato sul circuito di Cremona per effetturare lo shakedown del mezzo.

L'Audi è già pronta anche come livrea, con un vistoso giallo fluo nella parte anteriore abbinato al bianco del posteriore, riprendendo i colori del team Race Lab.