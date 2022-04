TCR Italy | A Monza si rivede Reduzzi con la Hyundai Dopo aver saltato la maggior parte delle gare della passata stagione, il pilota del Trico WRT si ripresenta al via in Brianza con la sua i30 N pronto a dire la sua, come aveva già dimostrato in passato.

Di: Francesco Corghi , Journalist Damiano Reduzzi torna in azione nel TCR Italy in occasione del primo appuntamento di Monza che apre la stagione 2022. Il portacolori del team Trico WRT è recentemente andato sul tracciato brianzolo per provare la sua Hyundai i30 N con la quale segnerà il rientro nella serie turismo tricolore. Reduzzi nel 2020 aveva ottenuto anche alcuni successi, ma nella passata annata era stato costretto al forfait dopo appena due eventi, complice un infortunio e altri impegni che lo avevano tenuto lontano dai campi di gara. A settembre si era tolto la soddisfazione di esordire anche nel TCR Europe, sempre a Monza, ed ora ricomincia dal circuito lombardo per una nuova sfida nel campionato italiano. "Non solo un pilota, non solo un meccanico: tutta la nostra squadra al completo è pronta per una grande stagione nel TCR Italy e non vediamo l'ora", recita la nota del team. Il primo round del TCR Italy si svolgerà il 22-24 aprile, inserito nel primo ACI Racing Weekend del 2022. Damiano Reduzzi, Trico WRT, Hyundai i30 N TCR Photo by: ACI Sport