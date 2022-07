Porsche Supercup | Pereira trionfa in Austria ed è il nuovo leader

Per il team BWT Lechener Racing quella del Red Bull Ring è stata la gara di casa e la squadra austriaca non ha deluso i circa 40.000 tifosi che hanno affollato le tribune grazie al successo ottenuto da Dylan Pereira, al terzo posto di Bastian Buus ed al quarto di Harry King. Soltanto la presenza di Laurin Heinrich in seconda posizione ha impedito al Lechener Racing di monopolizzare l’intero podio.

Thomas Laudenbach, Vice Presidente Porsche Motorsport, è rimasto colpito dal quarto round della stagione della Porsche Mobil 1 Supercup al Red Bull Ring: “Trent'anni della Porsche Supercup: un arco di tempo straordinario per l'ammiraglia internazionale dei nostri trofei monomarca . Un tale successo è possibile solo grazie alla professionalità di tutti i soggetti coinvolti, piloti, team e organizzatori. A Spielberg abbiamo assistito ancora una volta a una gara ricca di avvincenti lotte. Sono grandi corse automobilistiche ed è esattamente ciò che rende la Supercup così speciale".

Pereira ha sempre controllato le operazioni sin dal via. Il lussemburghese ha mantenuto il comando nonostante due brevi neutralizzazioni con safety car: “Ho vissuto ripartenze peggiori. La mia macchina oggi ha funzionato perfettamente e sono completamente soddisfatto. Il fatto che ora sia in testa al campionato è qualcosa che non mi aspettavo”, ha ammesso Pereira dopo la gara.

Identica soddisfazione è stata espressa da Laurin Heinrich, secondo sotto la bandiera a scacchi: ““Sono partito bene e sono riuscito a superare Harry King alla prima curva. Larry, tuttavia, all'inizio era un osso duro da decifrare. Inoltre ero impegnato a difendermi da Marvin Klein. Nel mio specchietto retrovisore ho notato il suo tentativo di sorpasso che alla fine ha buttato fuori Larry dalla corsa" ha spiegato il 20enne tedesco che ha concluso la prima metà della stagione al secondo posto, a soli due punti dal leader della categoria Pereira.

Nella classifica riservata ai rookie Bastian Buus rimane imbattuto. Il danese ha guadagnato sei posizioni in gara, un'impresa che nessun altro nel gruppo di testa è riuscito a fare. "Non ho parole, è semplicemente incredibile", ha dichiarato il diciannovenne. “Lavoriamo tutti molto bene insieme alla BWT Lechner Racing e ci spingiamo a vicenda per raggiungere le massime prestazioni. Sto imparando molto da Dylan e Harry", ha poi concluso Buus elogiando i suoi compagni di squadra.

Anche nella classifica ProAm gli spettatori sono stati deliziati da una vittoria casalinga: l'austriaco Philipp Sager della Dinamic Motorsport ha vinto nella sua classe per la prima volta in questa stagione.

Tra quindici giorni, le squadre si recheranno a Le Castellet per disputare il quinto round della stagione.