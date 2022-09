Porsche Supercup | Marvin Klein conquista Zandvoort

Marvin Klein ha vinto il settimo round della Porsche Mobil 1 Supercup a Zandvoort. Per il francese e il suo team CLRT si tratta della prima vittoria stagionale, mentre Dylan Pereira, grazie al secondo posto, ha esteso il suo vantaggio in campionato a 18 punti e ha regalato al BWT Lechner Racing una vittoria anticipata nella classifica riservata alle squadre.

Marvin Klein aveva bisogno di mantenere nervi d'acciaio in occasione del penultimo appuntamento stagionale della Porsche Mobil 1 Supercup.Il francese ha dovuto difendere la sua posizione di testa contro gli inseguitori in tre occasioni: alla partenza e nei due restart dopo le fasi di safety car.

"E' stato difficile perché la pista era molto scivolosa, soprattutto con le gomme fredde. Mi sono concentrato sulla mia traiettoria ed evitato il più possibile di guardare nello specchietto retrovisore".

La tattica ha funzionato. Dopo dodici giri, Klein ha tagliato il traguardo con appena quattro decimi di vantaggio su Morris Schuring. Con questo risultato, il campione in carica della Porsche Carrera Cup francese ha festeggiato la sua prima vittoria nella coppa internazionale monomarca con la Porsche 911 GT3 Cup.

Tuttavia, la gioia di Schuring per il suo secondo posto è stata di breve durata. Al via non è riuscito ad allineare la sua 911 in griglia nella posizione prescritta e gli steward gli hanno così inflitto una penalità di cinque secondi. Di conseguenza, il 17enne olandese della squadra Huber Racing è stato retrocesso in fondo alla classifica ufficiale dei risultati della gara.

Anche il leader dei punti Dylan Pereira ha vissuto un weekend da montagne russe. Dopo aver ottenuto il miglior crono in qualifica è stato retrocesso in P4 a causa di una collisione. Dopo il primo giro, era sceso all'ottavo posto ed era rimasto coinvolto in diverse battaglie. Tuttavia, è riuscito a rimontare sino alla terza piazza per poi ereditare il secondo posto a seguito della penalità di Morris Schuring.

Marvin Klein, CLRT Photo by: Porsche Motorsport

“Il mio obiettivo principale per tutta la gara è stato Larry ten Voorde. Volevo finire proprio dietro di lui", ha detto Pereira, descrivendo il suo duello in corso con il campione in carica della Supercup. "Il fatto di essere riuscito a sorpassare Larry mi toglie un grosso carico dalle spalle per il finale di Monza".

Ten Voorde, che ora è a 18 punti da Pereira, si è detto contento del terzo posto nella sua gara di casa. "La mia partenza è stata perfetta e ho persino superato Dylan, ma devo ammettere che il mio ritmo non era abbastanza buono per tenerlo dietro di me sulla distanza di gara. Tuttavia, la cosa più importante è che sono stato in grado di mantenere aperta la decisione sul titolo fino al round finale del prossimo fine settimana".

Ten Voorde è passato al secondo posto della classifica generale scavalcando Laurin Heinrich, quinto a Zandvoort. “Non c'era molto che potevo fare dalla P10 in griglia. Le fasi di neutralizzazione hanno accorciato troppo la gara per farmi avanzare ulteriormente in classifica”, ha dichiarato il pilota tedesco del team SSR Huber Racing.

Il danese Bastian Buus ha vinto la classifica dei debuttanti per la settima volta in questa stagione, assicurandosi così un titolo in anticipo. “Speravo di finire sul podio, ma purtroppo oggi non ha funzionato", ha detto il 19enne che ha già festeggiato una vittoria assoluta in questa stagione.

Il BWT Lechner Racing ha già conquistato il titolo a squadre, conquistando così il dodicesimo campionato. “Lo sognavamo ad inizio stagione. Ora sono incredibilmente orgoglioso di tutta la mia squadra per aver trasformato questo sogno in realtà", ha affermato il capo del team Robert Lechner.

La decisione del titolo nella categoria ProAm è stato rinviata al round finale. Il leader dei punti ProAm, Roar Lindland è arrivato solo terzo nella sua classe, mentre la vittoria è andata al suo compagno di squadra Aaron Mason.

È interessante notare che Mason non ha nemmeno transitato sotto la bandiera a scacchi a causa di un incidente, ma questo incidente ha provocato la bandiera rossa congelando così la classifica al giro precedente.

Anche prima dell'incidente di Mason, la gara ha dovuto essere neutralizzata due volte dalla safety car. Il primo incidente è stato causato dall'inglese Harry King (BWT Lechner Racing) e dall'eroe locale Jaap van Lagen (Martinet by Alméras) nel secondo giro. Dopo aver ripreso la gara rispettivamente dal secondo e terzo posto in griglia, i due si sono scontrati in una battaglia per il secondo posto conclusa con entrambi KO.

“Zandvoort è stato ancora una volta all'altezza della sua reputazione di offrire sempre gare estremamente emozionanti e piene di azione. Abbiamo organizzato un grande spettacolo per i tanti fan", ha commentato Oliver Schwab, Project Manager della Porsche Mobil 1 Supercup. “Congratulazioni a BWT Lechner Racing e Bastian Buus per aver conquistato il titolo in anticipo. Ora non vedo l'ora che arrivi il finale di Monza e l'avvincente battaglia per la conquista del campionato piloti tra Dylan Pereira, Larry ten Voorde e Laurin Heinrich".

