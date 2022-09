Porsche Supercup | Pereira conquista il titolo a Monza

Dylan Pereira avrebbe dovuto tagliare il traguardo del tracciato di Monza per assicurarsi il titolo assoluto nella Porsche Mobil 1 Supercup, ma il lussemburghese, scattato dal terzo posto in griglia, è rimasto più volte invischiato in battaglie da far rizzare i capelli.

Nel duello con uno dei suoi principali rivali per il titolo, Larry ten Voorde, Pereira ha commesso anche diversi errori e per questa ragione gli è stata inflitta una penalità di tre secondi dagli steward.

Pereira ha così tagliato il traguardo come terzo, ma è stato retrocesso al quinto posto. Un piazzamento comunque sufficiente per portare a casa il suo primo titolo nella categoria.

“Ok, l'ultimo round della stagione non è andato così liscio, ma la cosa più importante è vincere il titolo. Ho lavorato sette anni per questo obiettivo", ha dichiarato raggiante il venticinquenne.

Larry ten Voorde si è complimentato con il suo successore alla fine della gara: “Congratulazioni a Dylan. Questa è stata ancora una volta una stagione estremamente eccitante. Ho fatto del mio meglio, ma questa volta non è stato abbastanza per mantenere il titolo”, ha commentato l'olandese della squadra GP Elite.

La partenza della gara Photo by: Porsche

Il pilota Porsche Junior, Laurin Heinrich, che a Monza aveva ancora una piccola possibilità di ambire al titolo, ha tagliato il traguardo al decimo posto.

“Purtroppo sono stato costretto ad andare fuori pista poco dopo la partenza, e questo mi ha fatto retrocedere al 18° posto. Da lì, è stato impossibile ottenere un risultato migliore del decimo", ha dichiarato il 20enne tedesco. Una piccola consolazione: Heinrich ha mantenuto il suo terzo posto assoluto in classifica.

Tuttavia Bastian Buus ha rischiato di soffiargli questo piazzamento. Nei primi metri, il vincitore del titolo rookie ha superato il poleman Marvin Klein ed ha difeso la prima posizione con veemenza anche dopo una fase di safety car.

Nella seconda parte di gara Buus ha poi dovuto scrollarsi di dosso il compagno di squadra Harry King senza concedere alcuna possibilità all'inglese ed alla fine ha portato a casa la sua seconda vittoria stagionale.

“Avevo valutato diverse strategie prima dell'inizio della gara: il sorpasso su Marvin all'inizio era una di queste. Dopodiché, mi sono concentrato sul non commettere errori", ha riferito il 19enne danese che ha vinto tutte e otto le gare nella categoria stabilendo un nuovo record.

King ha preso la sconfitta contro il suo giovane compagno di squadra in modo sportivo. “Bastian si è difeso abilmente. Un attacco sarebbe stato forse troppo rischioso e, naturalmente, questo è esattamente ciò che il nostro capo squadra Robert Lechner prima dell'inizio ci ha espressamente vietato di fare".

Mentre Harry King ha tagliato il traguardo al secondo posto, una brutta sorpresa è arrivata per lui poco dopo quando gli steward gli hanno inflitto una penalità di cinque secondi. A causa di questa sanzione e di quella inflitta a Pereira, Larry ten Voorde ha ereditato il secondo posto. King ha comunque mantenuto il quinto posto in classifica generale.

Dylan Pereira, BWT Lechner Racing Photo by: Porsche

La vittoria nella categoria ProAm è andata all'inglese Aaron Mason del team Pierre Martinet by Alméras. Il suo compagno di squadra Roar Lindland è arrivato quarto nella categoria ProAm. Con questo risultato il norvegese ha conquistato per la quarta volta il titolo ProAm nella Porsche Mobil 1 Supercup.

“Non c'è niente di più eccitante di questo. Il finale di Monza è stata una degna conclusione della trentesima stagione di Supercoppa e la migliore promozione per correre con la Porsche 911 GT3 Cup”, ha commentato Michael Dreiser.

Il Direttore delle Vendite di Porsche Motorsport ha consegnato a Bastian Buus il trofeo riservato ai vincitori, mentre Oliver Schwab, Project Manager della Porsche Mobil 1 Supercup, ha aggiunto: “Congratulazioni al BWT Lechner Racing. Vincere il titolo piloti con Dylan Pereira, il titolo da rookie con Bastian Buus e anche il titolo a squadre è un grande traguardo. Congratulazioni anche a Roar Lindland per aver rivendicato il suo quarto titolo ProAm. Vorrei anche ringraziare tutte le altre squadre e ogni singolo membro del team per una trentesima stagione di Superup estremamente avvincente e altamente professionale”.