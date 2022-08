Porsche Supercup: Pereira vince a Spa e scappa in campionato

Dylan Pereira ha fatto un grande passo avanti verso la conquista del suo primo titolo nella Porsche Mobil 1 Supercup. Il lussemburghese ha dominato il sesto round a Spa-Francorchamps e ha esteso il suo vantaggio nella classifica generale a dodici punti su Laurin Heinrich. Il tedesco si è classificato terzo alle spalle del campione in carica Larry ten Voorde.

I rivali di Pereira erano stati avvisati dal diretto interessato già prima della partenza: "Scatterò perfettamente e metterò subito un po' di spazio tra me e il resto dello schieramento".

Sabato il lussemburghese ha ottenuto la pole position e domenica Pereira ha attuato perfettamente questo piano. Subito dopo la partenza ha difeso la prima posizione e giro dopo giro ha continuato a staccare gli inseguitori. Dopo dodici giri Pereira è transitato sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di quasi sette secondi sull'olandese Larry ten Voorde, un'eternità per gli standard della Supercup.

Il campione in carica del team GP Elite è riuscito a superare Laurin Heinrich (SSR Huber Racing) all'ultimo giro.

"Sono anche riuscito a conservare le gomme perché volevo essere pronto per la ripartenza dopo la fase di safety car. Ho aumentato un po' il ritmo solo negli ultimi giri. Poi si trattava solo di non commettere errori", ha dichiarato Pereira.

Il lussemburghese grazie alla sua terza vittoria stagionale ha portato il suo vantaggio in campionato a dodici punti. "Le mie possibilità di vincere il titolo sono davvero buone. Al momento penso che siamo abbastanza forti come squadra per affrontare le ultime due gare con ottimismo".

Tutte le speranze di Larry ten Voorde sono riposte nella prossima gara di casa a Zandvoort. A due round dal termine del calendario, l’olandese si trova a 15 punti di distanza da Pereira.

"Se voglio avere una possibilità contro Dylan devo vincere il prossimo fine settimana, ma dobbiamo fare meglio. A Spa-Francorchamps era semplicemente troppo veloce".

Con un'impressionante sorpasso il pilota del team GP Elite ha strappato il secondo posto al tedesco Laurin Heinrich: "Ho pensato che Laurin avesse dei problemi. Quando ha frenato per il tornante alla fine del rettilineo di partenza, mi ha aperto la porta e ho colto la mia occasione", ha raccontato ten Voorde descrivendo il momento decisivo.

Heinrich l'ha presa con filosofia: "La mia gara non è andata così bene. Sapevo che Larry avrebbe cercato di attaccare verso la fine. Se lo avessi respinto una volta, sono certo che ci sarebbe riuscito la volta successiva. Considerate le circostanze sono abbastanza contento del terzo posto". Il ventenne tedesco mantiene il secondo posto in classifica.

Oliver Schwab, Project Manager della Porsche Mobil 1 Supercup, guarda con interesse alle restanti gare della Supercup a Zandvoort nei Paesi Bassi e a Monza: "Mentre la 30a stagione della Supercup volge al termine, si sta delineando una lotta a tre. Tre piloti di tre squadre diverse sono molto vicini nella classifica generale. Sicuramente assisteremo a una fase finale molto interessante".

L’assegnazione del titolo nella classifica dei rookie è stata rinviata. Il danese Bastian Buus, del team BWT Lechner Racing, ha stabilito un nuovo record con la sua sesta vittoria consecutiva. Finendo sesto in classifica generale, Buus non ha tuttavia raccolto abbastanza punti per chiudere i giochi in anticipo.

Lorcan Hanafin ha messo il proverbiale bastone tra le ruote. Il pilota britannico del FACH AUTO TECH ha realizzato la sua migliore prestazione fino a oggi chiudendo al settimo posto. Di conseguenza, Hanafin ha ancora una possibilità, seppur minima, di raggiungere Buus nella corsa al trofeo di rookie.

Il primo posto nella categoria ProAm è andato ad Aaron Mason del team Pierre Martinet by Alméras per la seconda volta in questa stagione. Il compagno di squadra, Roar Lindland, ha difeso il suo primato in questa categoria con il terzo posto.