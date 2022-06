Carrera Cup Italia | Misano: il buio non nasconde tutto. E tutti...

Ci aveva provato Matteo Malucelli a nascondere il più possibile il proprio potenziale nel test di giovedì. Ieri sera, però, malgrado il buio, era più complicato provare a rimanere al centro del gruppo dei migliori e il driver che con il team di famiglia a Misano gioca in casa ha piazzato il best lap nelle libere del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia.

Un tempo (1'36"392) utile per i dati raccolti e per iniziare bene un weekend che per lui deve significare rivincita dopo lo sfortunato avvio a Imola e di 3 decimi migliore rispetto a quello del più immediato inseguitore, Enrico Fulgenzi, ma comunque ancora di quasi due decimi più alto rispetto a quello fatto segnare da Keagan Masters nel test con temperature ben più elevate.

Insomma, è palese il fatto che un po' tutti nelle libere hanno curato soprattutto il passo gara per la corsa in simili condizioni di stasera e comunque senza dubbio c'è chi è riuscito a nascondersi più di altri, utilizzando pneumatici più "chilometrati". Anche se poi quasi tutti i migliori del momento in classifica generale sono lì davanti, Michelin Cup compresa.

Ora è già partito il toto-qualifiche, che scattano a ora di pranzo. Nel paddock c'è chi scommette in una pole addirittura sotto al muro del 35, pur se c'è da considerare un clima più caldo dei giorni scorsi. Analizzando il crono ideale del test, 1'35"753 (con i migliori due split di Fontana, il terzo di Fulgenzi e il quarto di Levorato, tanta varietà...) in effetti un 35 basso potrebbe rappresentare lo spartiacque decisivo per le prime file.

Infatti il clima più caldo sarà proprio quella della rovente sfida che si prospetta su un tracciato che anche i nuovi stanno apprezzando ma sul quale certamente non è facilissimo superare e dunque una pole position è vista come oro. Dati anche i distacchi ridotti fra i vari protagonisti (ieri 16 piloti in 9 decimi!), i dettagli e i particolari, anche minimi e naturalmente pure di guida e interpretazione del tracciato romagnolo, risulteranno più che mai decisivi.