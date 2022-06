Lorenzo: “Ora in MotoGP sembrano tutti amici, mancano le rivalità”

Jorge Lorenzo è impegnato questo fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli per un nuovo appuntamento della Carrera Cup, che si disputa in notturna. Il maiorchino, che corre con il team Q8 Hi Perform, tornerà al volante della sua Porsche 911 GT3 Cup modello 992 per provare a riscattarsi dopo la delusione di Imola. Ha raddoppiato le ruote, ma il cuore resta sempre quello di un motociclista: alla vigilia del weekend di gara infatti, è tornato a parlare di moto.

L’appuntamento di Misano infatti coincide con il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, che per Lorenzo è sempre stata la gara di casa. La gara del Montmelo rappresenta una nuova occasione per provare ad aggiudicare il titolo 2022, ma l’equilibrio tra team e piloti è talmente tanto elevato che si fa fatica a trovare un vero e proprio favorito, alla luce sia dei risultati sia delle prestazioni.

Tuttavia, Jorge Lorenzo ritiene che nonostante il campionato sia estremamente equilibrato, manca una personalità forte che possa essere una figura carismatica per la MotoGP. Per fare un confronto, il cinque volte campione del mondo ha preso in esame l’era dei cosiddetti “Fantastici Quattro”, in cui c’erano costantemente lui, Rossi, Stoner e Pedrosa a lottare per le posizioni di vertice e fare la differenza sugli altri.

La grande armonia che regna attualmente tra i piloti rappresenta sicuramente un bello spettacolo, ma in termini di rivalità agonistica, Lorenzo fa capire che venga a mancare qualcosa. Si sa, una delle caratteristiche del maiorchino è sempre stata la schiettezza e anche in questa occasione ha parlato senza peli sulla lingua di quelli che sono stati i suoi colleghi.

“Si sente la mia mancanza, come si sentono quella di Valentino Rossi, di Casey Stoner e Dani Pedrosa. Ora si sente anche quella di Marc Marquez che sarà fuori per qualche mese. Secondo me eravamo dei piloti super talentuosi, ma avevamo anche una personalità molto definita ed eravamo molto carismatici. Adesso sembra che tutti i piloti siano amici, non c’è una rivalità agonistica forte come prima”, afferma Lorenzo.