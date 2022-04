MotoGP | Vinales: “Mi sento meglio con Aprilia che con Yamaha già dopo le prime gare”

Maverick Vinales disputerà la sua decima gara con la Aprilia questo fine settimana nel Gran Premio del Portogallo, essendo passato alla Casa di Noale a metà di un tumultuoso 2021, dopo aver chiuso in maniera brusca il suo accordo con Yamaha. Attualmente lo spagnolo è 14° nella classifica generale con 19 punti, il suo miglior risultato è un settimo posto in Argentina, dove il suo compagno di squadra Aleix Espargaro ha conquistato il suo primo successo.

Nonostante nel 2022 non siano arrivati risultati eccellenti, Vinales sente di essere più vicino ai piloti di vertice sulla Aprilia e si sente molto più forte di quanto non fosse sulla Yamaha negli anni passati durante questo stesso periodo: “Mi sento molto meglio perché la strada intrapresa è quella giusta. sta andando più rapidamente di quanto mi aspettassi, non cerco sempre il risultato”. Così il pilota Aprilia quando Autosport/Motorsport.com gli ha chiesto se ora si sentisse meglio di quando vinceva e otteneva podi con Yamaha.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

“Guardo il feeling, i tempi sul giro. Per esempio, nel warm-up ad Austin ho guardato le FP4, anche in Argentina e il warm-up di Mandalika. Arriverà un weekend in cui metteremo tutto insieme, questo è chiaro. È questione di tempo, specialmente come riuscirò a ad andare forte sulla moto, perché a volte fatico molto. Nelle gare precedenti ho lottato molto con la moto e ho fatto fatica anche spingendo un po’ di più. Sono un passo indietro rispetto a chi lotta per il podio sempre. Ma arriverà un momento in cui sarò un tutt’uno con la moto. dobbiamo solo guidare, adattarci senza pressione e avremo un anno per sviluppare la moto e far sì che sia comodo. È chiaro che se continuiamo a fare il lavoro che stiamo facendo, saremo davanti. Ma quando lo faccio, voglio essere davanti ogni weekend”.

Questa stagione, per la prima volta dal 2016, Vinales non ha conquistato un podio o una vittoria nelle prime quattro gare, ma insiste sul fatto di non essersi mai sentito meglio su una MotoGP di come si sente ora con la Aprilia: “Non so, onestamente non mi sono mai sentito come ora. Ho disputato solo nove gare con la Aprilia e sento che tutto sta andando a grande velocità. Dobbiamo essere pazienti e non perdere la strada, perché stiamo lavorando bene. Devo dire che dopo il warm-up di Mandalika ho trovato un buon feeling sulla moto e vogliamo mantenerlo. Questo significa che abbiamo fatto un passo in avanti sul setup di base. Ora è il momento di provare nuove componenti, vedere se vanno meglio o no. Siamo molto vicini”.