MotoGP | Bagnaia: "GP21 ancora superiore, ma ci stiamo arrivando"

C'è un dato curioso alla vigilia del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento europeo della MotoGP 2022: nelle prime quattro gare, quelle disputate fuori dall'Europa, nessuno dei primi sette classificati nel Mondiale 2021 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Tra questi, ovviamente c'è anche il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia.

Lo scorso anno Portimao gli ha regalato grandi soddisfazioni, con una vittoria, un secondo posto ed una pole position, quindi sembra poter essere il terreno ideale per riscattarsi, anche se questa non sembra essere un'ossessione per il pilota della Ducati, reduce dai due quinti posti di Termas de Rio Hondo e di Austin.

"Non voglio pensarci. Voglio solo continuare a lavorare come ho fatto ad Austin, perché l'abbiamo fatto molto bene, come facevamo l'anno scorso. Inoltre il mio feeling era buono. Vediamo cosa succederà e se potremo fare un risultato migliore rispetto alle ultime due gare, ma voglio continuare la nostra progressione per ritrovare il feeling", ha detto Bagnaia.

Pecco poi ha spiegato perché il round texano sia stato importante a prescindere dal risultato: "Per prima cosa è stato un weekend normale. Siamo partiti come sempre, utilizzando la giornata di venerdì per migliorare il mio feeling. Questa è una cosa che mi aiuta, perché di solito ci metto una sessione più degli altri per 'arrivare', anche se ci sto lavorando. In ogni caso, questa pista è buona per me, è buona per la Ducati, mi piace molto e l'anno scorso è andata bene, quindi vediamo cosa potremo fare questo weekend".

Piano piano il feeling con la GP22 sta aumentando, ma proprio per gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, il saliscendi dell'Algarve sembra poter essere un ottimo banco di prova per capire cosa manchi ancora per ottenere delle prestazioni migliori anche rispetto alla GP21, che al momento comanda la classifica con Enea Bastianini.

"Sicuramente Austin ci ha aiutato molto a pensare alla nostra moto e a me stesso. E' chiaro che ci manca ancora qualcosa in frenata ed in inserimento. In Texas ero veloce e forte su questi aspetti nelle prove, ma ho fatto più fatica in gara: ci mancava ancora qualcosa legato all'ultima parte della frenata, quando inizi a lasciare il freno".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

"Penso che questa gara sia quella giusta per capire il nostro livello in questo momento. Ci abbiamo corso due volte l'anno scorso, l'asfalto è lo stesso e anche le gomme, quindi sarà un buon test per noi. Non è stato sicuramente un inizio facile. Anzi, l'anno scorso a questo punto eravamo più avanti, perché avevamo più punti ed eravamo molto più competitivi. Sappiamo che è un lavoro lungo, perché la moto dell'anno scorso aveva già due anni di lavoro alle spalle, quindi in questo momento è ancora superiore, ma ci stiamo arrivando".

Con già 38 punti da recuperare in classifica, è arrivato però il momento di dare realmente una svolta alla stagione, per quanto il piemontese stia provando a concentrare il più possibile l'obiettivo sulla crescita della moto che sui risultati in sé.

"Se vogliamo pensare al campionato, bisogna iniziare a fare anche dei risultati importanti. Ma non voglio più fare come nelle prime gare, quando mi innervosiva la situazione di essere un po' più indietro. Tanto la situazione è questa, c'è del lavoro da fare. Jack è stato molto bravo ad Austin a riuscire a fare il podio in una situazione in cui eravamo un po' più in difficoltà".

"Noi sicuramente dobbiamo iniziare a lavorare bene da qui e continuare a farlo come ad Austin, che è stato un weekend molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Sicuramente in gara mi aspettavo di essere un po' più avanti, ma è andata com'è andata, e comunque siamo riusciti a fare un quinto posto in una situazione difficile".

Questo fine settimana però potrebbe esserci l'incognita della pista bagnata, cosa data quasi per certa per domani, che però non sembra preoccupare Bagnaia: "Sarà uguale per tutti, quindi ci adatteremo come dovranno fare tutti gli altri".