MotoGP, Sepang, Libere 2: Quartararo davanti a Dovi e Rossi

Fabio Quartararo non avrebbe potuto chiedere un venerdì migliore al suo weekend di Sepang: oggi ha avuto la certezza che nel 2020 avrà a disposizione una Yamaha in versione factory ed ha festeggiato la cosa a modo suo, comandando entrambe le sessioni di prove libere del GP della Malesia e facendo segnare il nuovo record della pista in 1'58"576.

Nel turno di questa mattina il pilota del Team Petronas aveva ritoccato il record di Dani Pedrosa che resisteva dal 2015, ma nella FP2 è stato addirittura straripante, perché si è migliorato di mezzo secondo, diventando il primo capace di infrangere il muro dell'1'59" in un weekend di gara.

Alle sue spalle però c'è un bel terzetto di piloti italiani, che a loro volta si sono espressi ad alto livello, pur dovendo fare i conti con un ritardo importante su "El Diablo". Il primo degli inseguitori è Andrea Dovizioso, che con la sua Ducati ha scalato la classifica con il time attack, pur pagando 630 millesimi.

Sono 708 invece quelli che paga Valentino Rossi, che però almeno è riuscito ad inserirsi nelle prime posizioni con la sua M1, precedendo di un paio di decimi la seconda con i colori Petronas affidata a Franco Morbidelli.

A completare la top 5 c'è la Ducati Pramac di Jack Miller, che apre la schiera dei piloti distanziati di oltre un secondo e precede l'Aprilia di Aleix Espargaro, che ancora una volta è riuscito a fare un vero e proprio miracolo seguendo il "traino" giusto.

Settimo tempo per Cal Crutchlow, che quindi è risultato il migliore tra i piloti Honda nel turno pomeridiano. Tra le altre cose, il portacolori del Team LCR ha escluso dalla Q2 provvisoria Pecco Bagnaia a tempo scaduto per appena 63 millesimi. Un peccato per l'italiano della Ducati Pramac se domani dovesse arrivare la pioggia su Sepang.

Pur essendo alle sue spalle, infatti, Maverick Vinales, Alex Rins ed Alex Marquez, al momento figurano nella top 10 cumulativa grazie ai tempi che avevano fatto segnare nella FP1. In particolare, il pilota della Yamaha e quello della Honda sono accreditati di un ottimo passo gara, anche se hanno chiuso questa FP2 sola al nono ed al 13esimo posto. Il campione del mondo ha anche provato la leva aggiuntiva per il freno posteriore sul semi-manubrio sinistro della sua RC213V.

Davanti allo spagnolo ci sono pure la Suzuki di Joan Mir e la Ducati di Danilo Petrucci, che però al momento sarebbero costretti a passare dalla Q1, mentre subito dietro c'è la Honda LCR di Johann Zarco. Il francese sembra aver fatto dei progressi sulla RC213V, anche se non è riuscito a dimostrarlo fino in fondo, cadendo alla curva 1 quando è arrivato il momento del time attack.

Solo 16esima la prima delle KTM, che è sempre quella di Pol Espargaro, mentre bisogna ricordare che Miguel Oliveira è stato costretto al forfait, essendo ancora troppo dolorante a causa dell'incidente di Phillip Island per guidare la sua RC16 del Team Tech 3. Dietro allo spagnolo ci sono poi la Honda di Jorge Lorenzo e l'Aprilia di Andrea Iannone, staccati entrambi di oltre 2", con il pilota di Vasto che è anche incappato in una scivolata.