Quartararo: "Per la prima fila devo abbassare ancora il tempo"

Il venerdì di Sepang della MotoGP porta la firma di Fabio Quartararo, che vola e batte il record della pista riuscendo anche a beffare il grande favorito Marc Marquez.

Il pilota transalpino sulla pista malese è stato autore di un netto miglioramento rispetto ai test svolti a febbraio, dove era ancora all'esordio nella classe regina e doveva ancora abituarsi alla nuova moto. Però è decisamente soddisfatto dei passi avanti fatti in questi mesi: "Non direi che rispetto ai test sia completamente diverso, ma c'è una grande differenza. La frenata da febbraio è molto diversa, posso frenare 20 metri più avanti. Quindi in generale è una bella differenza ed è normale. A febbraio è stato il primo test del 2019 e siamo già al 17esimo GP dell'anno, siamo forti, così come tutti i piloti e credo che sia bello essere tornati qui. Sono migliorato più di un secondo sul giro".

Le prove libere del Gran Premio della Malesia si sono chiuse nel segno di Quartararo, che ha stracciato il record della pista e non si accontenta. Nonostante l'ottimo crono, pensa ad abbassare ancora il tempo nella qualifica di domani: "Beh, è solo venerdì, sicuramente in qualifica se c'è bel tempo dovremo batterlo ancora per essere in prima fila. Quindi, prima di tutto, sono molto felice di aver infranto il record, ma la cosa più importante sarà la qualifica e poi la lotta per la gara".

Sembra dunque tornata la fiducia che gli era mancata in Australia, dove ha faticato ed è stato costretto a guardare la gara dai box a causa di una caduta nelle fasi iniziali: "Phillip Island è stata davvero tosta. Onestamente, il weekend non è andato come ci aspettavamo, con due cadute, una il venerdì e l'altra ad inizio gara. Ma la mattina eravamo veloci ed il pomeriggio ancora di più, quindi la fiducia torna".

Il grande lavoro svolto in questa stagione che si sta avviando alla conclusione ha portato Yamaha a fornirgli per l'anno prossimo la moto con le specifiche del 2020. Quartararo commenta con entusiasmo la novità: "È una bellissima notizia. Correremo con le specifiche 2020. Quindi sono molto felice. Credo che ce lo meritiamo, abbiamo ottenuto molti buoni risultati, ma sicuramente devo ringraziare Yamaha, Petronas e la squadra".