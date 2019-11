Yamaha conferma: Quartararo avrà una M1 factory nel 2020

Il pilota della Yamaha Petronas farà uno step a livello tecnico nella prossima stagione, dopo che quest'anno è stato protagonista di un grande esordio con la Spec-B della M1, conquistando fin qui sei podi e quattro pole position.

Il francese attualmente occupa il sesto posto nel Mondiale, davanti anche al pilotia ufficiale Valentino Rossi ed al compagno di squadra Franco Morbidelli, che hanno delle moto più evolute rispetto alla sua.

L'accordo annunciato oggi a Sepang metterà a disposizione sia di Quartararo che di Morbidelli delle M1 Spec-A nel 2020, oltre ad un accesso più rapido agli aggiornamenti tecnici, quindi pure un'allocazione di sette motori da utilizzare per tutto il campionato, a differenza dei cinque che ha avuto Fabio nel 2019 con la Spec-B.

"Siamo molto felici di confermare che abbiamo raggiunto un accordo qui a Sepang con il Petronas Yamaha Sepang Racing Team per mettergli a disposizione due YZR-M1 Spec-A nella stagione 2020" ha dichiarato Lin Jarvis, responsabile del reparto corse Yamaha.

"Le prestazioni di Franco e Fabio sono state eccellenti quest'anno e questo è dimostrato dai risultati che sono riusciti ad ottenere sia a livello individuale che di squadra".

"Il supporto di Petronas a questo nuovo team è stato fondamentale per consentire un ulteriore step per il 2020 ed avere due moto Spec-A".

"Yamaha si impegna a fornire al team ed ai suoi piloti il miglior supporto possibile per consentire loro di fare ulteriori progressi nel 2020, per lottare per la vittoria in gara e per il titolo di miglior pilota e team indipendenti".

Il team principal Razlan Razali ha aggiunto: "Sia Franco che Fabio hanno contribuito enormemente al nostro successo quest'anno ed avere entrambi i piloti su moto uguali ci consentirà di ottenere risultati ancora migliori".

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter fare questo annuncio in Malesia, a casa della Petronas e del team".

Quartararo avrebbe dovuto disputare la sua prima stagione in MotoGP con la M1 dello scorso anno, ma poi il suo pacchetto è stato aggiornato con la moto 2019, anche se con dei motori leggermente depotenziati, dopo aver impressionato durante l'inverno.

Nel corso della stagione ha poi ricevuto dei piccoli aggiornamenti, compreso un innalzamento del regime di rotazione del motore di 500 giri nelle ultime gare, dopo che questo era stato ridotto all'inizio dell'anno per allungare il ciclo di vita delle sue unità.