MotoGP | Nakagami ammette: "Fortunato a non avere infortuni gravi"

Sono passate poco più di 24 ore dallo spaventoso incidente del via del Gran Premio di Catalogna di MotoGP e Takaaki Nakagami ha avuto modo di parlarne per la prima volta tramite un comunicato diffuso dalla sua squadra, la Honda LCR.

Il giapponese era scattato benissimo dalla quarta fila, riuscendo subito a portarsi a ridosso dei piloti che occupavano la prima nello spazio di poche centinaia di metri. Quando è stato il momento di frenare però ha esagerato, perdendo l'anteriore della sua RC213V, che è caduta, franando addosso alla Suzuki di Alex Rins, che nella carambola si è fratturato il polso sinistro.

Nella dinamica, però, il peggio doveva ancora venire per il portacolori della squadra di Lucio Cecchinello, perché venendo sbalzato in avanti è andato a colpire la gomma posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia con il casco e l'urto è stato talmente violento che la sua visiera è schizzata via immediatamente.

Inizialmente si era temuto per le sue condizioni, perché comunque aveva riportato un trauma cranico, inoltre c'era il sospetto di una frattura ad una clavicola, che però è stato scongiurato una volta che è stato portato in ospedale a Barcellona, dove ha passato anche la notte in osservazione.

La Honda di Takaaki Nakagami, Team LCR dopo l'incidente Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le sue prime parole sono state di scuse, rivolte proprio a Rins, con il quale aveva già avuto un incidente anche al Mugello, e a Bagnaia, che dopo la gara erano stati molto critici soprattutto nei confronti della Direzione Gara, che aveva deciso di non prendere provvedimenti nei confronti di Nakagami, ritenendo l'accaduto un normale incidente di gara.

"Prima di tutto, voglio scusarmi con Alex Rins e Pecco Bagnaia per l'incidente di ieri. È stata tutta colpa mia. Auguro a Rins una pronta guarigione e spero che sia in forma per il GP di Germania", ha detto Nakagami nella nota del suo team.

Il pilota giapponese poi è passato a parlare delle sue condizioni fisiche: "Dopo l'incidente di ieri, mi sento fortunato perché non ho infortuni gravi, né fratture e sto bene. Ho passato la notte nel reparto di terapia intensiva, sotto osservazione, ma tutto va bene. Cercherò di essere pronto per la prossima gara al Sachsenring", ha concluso.