MotoGP | Honda porta molti nuovi pezzi anche per Pol Espargaro

La Honda sta premendo sull'acceleratore nel tentativo di trovare soluzioni al funzionamento della RC213V 2022, la moto che sta dando tanti grattacapi ai piloti del marchio, e in vista del test che si tiene questo lunedì a Barcellona, la fabbrica ha inviato "molte nuove parti", che saranno montate sui prototipi dei due piloti disponibili, Alex Marquez e anche Pol Espargaro.

Due settimane fa, al Mugello, la Honda aveva inviato un nuovo telaio e una nuova forcella per la moto di Marc Marquez, che però ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico proprio durante il Gran Premio d'Italia. Dopo lo stop forzato di Marc, la HRC ha deciso di montare queste parti sulla moto di Nakagami. Ma a seguito dell'infortunio del pilota giapponese domenica in gara, Lucio Cecchinello ha dichiarato a Motorsport.com che le parti sarebbero state montate sulla moto di Alex Marquez.

Inizialmente la Honda ha saltato Pol Espargaro nella linea di successione per i nuovi componenti, il che è stato interpretato come una perdita di fiducia. Cecchinello aveva anche lasciato intendere che i pezzi sono stati dati a Nakagami perché era un "uomo Honda", con il quale i segreti della Honda erano in buone mani, dato che solo Marc Marquez è sotto contratto per il prossimo anno.

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, un membro del team Honda ha confermato a Motorsport.com che la fabbrica ha inviato "molte nuove parti" per i due piloti da provare lunedì, tra cui un secondo telaio e un forcellone identici a quelli inviati al Mugello per Marc, che Pol Espargaro ha già potuto provare questa mattina durante le prime ore del test di Barcellona.

In questo modo, sembra che le riserve degli ingegneri giapponesi sul fatto che Espargaro, che potrebbe non continuare a far parte della squadra nella prossima stagione, abbia a disposizione nuovo materiale siano diminuite, soprattutto con l'assenza di Nakagami e Marc Marquez per infortunio.