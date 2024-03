MotoGP | Per Zarco il progetto Honda è molto migliorato

Nel Gran Premio del Qatar, Johann Zarco ha avuto una Sprint molto complicata a causa delle vibrazioni sulla sua Honda, ma la domenica ha disputato una gara più tranquilla, in cui ha conquistato i primi punti dell’anno. Anche se si è accontentato di un 12° posto alle spalle di Fabio Quartararo, il francese ha avuto la soddisfazione di vedere come il problema del giorno prima fosse quasi sparito completamente la domenica.

“In confronto al sabato, quando ho detto che la moto era fuori dal mio controllo, domenica non ha vibrato. Quindi ho potuto giocare il po’ meglio le mie carte”, ha spiegato ilnuovo portacolori LCR. Zarco ha spiegato che la situazione era più controllabile grazie alle modifiche sul setup che hanno offerto meno grip ma più consistenza al comportamento della Honda.

Nell'incontro con la stampa, il pilota nizzardo ha dichiarato che si aspettava di essere più lento, ma che alla fine il ritmo è stato buono. "L'idea era quella di dirci 'ok, andiamo più piano per tutta la gara', ma non siamo stati molto più lenti, perché abbiamo fatto tutta la gara in 1’53 mezzo e alto", ha sottolineato.

Zarco ha concluso contento di aver fatto un passo avanti e di aver probabilmente ottenuto il miglior risultato possibile, visto il livello attuale della sua RC213V: "Significa che abbiamo capito cosa dobbiamo fare e come controllare la moto. Dopo questo, ci mancano la velocità massima e qualche decimo al giro, ma questo arriverà con il tempo, man mano che miglioreremo la moto".

Johann Zarco ha lottato nel gruppo appena fuori dalla top 10, insieme a Fabio Quartararo. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Forse avrei potuto superare Quartararo, quello sarebbe stato il miglior risultato possibile, ma il modo in cui ho controllato la gara, quello che abbiamo imparato tra la Sprint e domenica, è stato interessante. Mi sono divertito a guidare la moto, questo è già positivo, e tutte le informazioni stanno diventando sempre più chiare", ha continuato domenica dopo aver concluso il Gran Premio.

Sarà un lungo cammino per tornare al vertice, quello di Honda, ma il francese è soddisfatto di essere riuscito a definire il setup di base meglio rispetto ai test invernali, su una moto che lo lascia più o meno tranquillo nonostante l'attuale mancanza di prestazioni. Ritiene che la Casa dell'ala dorata stia lavorando nella giusta direzione.

"Lo ripeto, è una soddisfazione conquistare dei punti e iniziare il campionato in questo modo. Questo fine settimana ha creato una vera e propria base per noi, perché gli esempi che si ottengono in una gara sprint o in una gara lunga sono molto importanti. Durante un test, anche se si ha il tempo di fare uno stint lungo, non si hanno mai le informazioni di una gara. Dobbiamo sfruttare queste gare per lo sviluppo, perché al momento sappiamo di non essere pronti per il podio, ma è chiaro che questo è molto meglio del progetto degli ultimi due anni", ha continuato Zarco.

"Sono contento, abbiamo creato una base reale in questo fine settimana. Forse abbiamo fatto un bel po' di giorni di test, ma avevamo molte cose da regolare, da trovare, da cercare di 'definire'. Avevamo bisogno di questo, di non avere cadute e di prestazioni con pneumatici nuovi. Quando la moto si innesta, c'è un modo per fare qualcosa e io l'ho fatto, anche nella Sprint. E in gara ho giocato al meglio delle mie possibilità".

Johann Zarco conquista i suoi primi punti della stagione. Foto di: Oro e Oca / Motorsport Images

Domenica, Zarco è stato al centro della battaglia tra i marchi giapponesi, fuori dalla top 10, ma ha anche potuto analizzare da lontano la guida di Maverick Vinales, in sella a un’Aprilia che attualmente è molto più performante. Questo gli ha mostrato le cose da migliorare sulla Honda: "Avevamo bisogno di questo tipo di gara per capire cosa possiamo fare. In realtà, il miglior riferimento per noi è stato Viñales, perché era una delle moto migliori in Qatar, ma non aveva molta fiducia, quindi è mancato un po' all'inizio di entrambe le gare. Almeno io sono riuscito a stargli dietro e poi ho visto che non potevo stare con lui. È stato l'esempio perfetto per capire a che punto sono come pilota, e quindi per dare un feedback sul livello della moto".

"Come ho detto, abbiamo delle concessioni, quindi più test e più parti da valutare, e questo sarà utile. C'è un equilibrio nella moto, non ci sono grandi segreti ma tutti devono trovare questo equilibrio e la Honda è sulla buona strada", ha concluso Zarco, moderatamente soddisfatto.