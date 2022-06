MotoGP | Bagnaia guarda oltre la pole: "Molto pronto per la gara"

E' stato un sabato perfetto quello di Pecco Bagnaia. Questa mattina, nella FP3, si è preso il record della pista. Poi ha mostrato un passo invidiabile nella FP4 e quando è stato il momento di fare sul serio è andato a prendersi la pole position. Poco male se non è riuscito a ritoccare ulteriormente il primato, ma la temperatura all'orario delle qualifiche, iniziate in ritardo per un blackout che aveva colpito il paddock, era davvero infernale.

Un ruolino di marcia che farebbe pensare che la MotoGP questo fine settimana sia di scena al Red Bull Ring o al Mugello. Insomma, in uno degli storici feudi rossi. Invece parliamo del Gran Premio di Germania e del Sachsenring, una pista che al contrario è sempre stata una bestia nera per le Desmosedici GP, che grazie al grande lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo sembra essere diventata invece una grande alleata.

"Non era facile fare il tempo oggi. Fa veramente tanto caldo e c'è tanto vento. Considerate le condizioni, penso di aver fatto veramente un bel tempo. Sono veramente contento, perché su una pista difficile siamo riusciti ad essere veloci fin da venerdì. Questo l'ha fatta diventare quasi un'altra pista, più bella", ha detto Bagnaia a caldo, appena raggiunto il parco chiuso.

Quando poi ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD gli è stato chiesto cosa abbia permesso alla Ducati di avere questa trasformazione, ha spiegato: "E' un'insieme di cose che funzionano tutte insieme. La scorsa stagione abbiamo lavorato tutto l'anno e verso la fine abbiamo fatto un grandissimo passo avanti con il turning della moto. La carena 2022 qui ci sta aiutando molto di più di quanto pensassimo, in più stiamo riuscendo a sfruttare molto bene le gomme".

E sugli pneumatici ha aggiunto: "La gomma soft che ha portato la Michelin, che è uno step più morbida, spero che d'ora in avanti la portino sempre perché nei time attack ti permette di spingere quanto vuoi, mentre normalmente bisogna fare molta attenzione anche in quelli".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In prima fila accanto a lui ci sarà il leader iridato Fabio Quartararo, mentre l'Aprilia di Aleix Espargaro aprirà la seconda fila. Il ducatista li indica sempre come gli avversari più temibili in ottica gara, anche se ha sottolineato più volte di sentirsi molto a posto per la gara.

"Nella FP4 mi sono trovato molto bene, perché riuscivo a frenare e ad inserire forte, poi sono abbastanza costante con le gomme usate. Penso che siamo molto pronti per domani, anche se Fabio ha fatto un altro passo avanti, quindi immagino che lui ed Aleix saranno molto veloci in gara. Magari anche Zarco e Miller. Anche se mi sento molto pronto per la gara di domani".

Se vuole iniziare a colmare il gap di 66 punti che lo separa da Quartararo, domani dovrà fare tutto il possibile per provare a tenersi il rivale della Yamaha alle spalle. E secondo lui la partenza sarà un momento fondamentale, perché con queste temperature infernali stare davanti potrebbe rappresentare un bel vantaggio.

"Quando si parla di piloti come Fabio, è difficile sapere dove siano attaccabili. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro e domani vorrei proseguire a divertirmi come in questi due giorni, perché è un qualcosa che mi ha aiutato oggi. Questa è una pista su cui, con questo caldo, chi parte davanti è avvantaggiato, quindi non bisogna commettere errori all'inizio per non farsi passare, perché senza rettilinei la gomma davanti rischia di salire tanto a livello di pressione se stai dietro".

La scelta delle gomme per domani sembra indirizzata verso due dure, anche se non è ancora una certezza granitica: "Sul posteriore direi che ci siamo con la dura, ma sono ancora un po' indeciso per l'anteriore. Non sono troppo convinto di quale sia la scelta giusta, ma vedremo domani".