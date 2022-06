MotoGP | Honda si aspetta il ritorno di Marquez in questa stagione

A due settimane dall'operazione, Marc Marquez ha ricevuto dai medici il permesso di iniziare a camminare, allenarsi e fare esercizi di mobilità per accelerare il processo di riabilitazione che sta affrontando dopo il quarto intervento al braccio destro.

48 ore dopo essere stato visto camminare a Madrid, sua attuale residenza, il pilota di Cervera suggerisce che il suo recupero sta procedendo positivamente. A questa affermazione si è aggiunto Alberto Puig, che durante il Gran Premio di Germania ha confermato le buone sensazioni del pilota di Cervera.

"È molto felice, la verità è che si sente bene", ha detto Puig ai microfoni di DAZN. "Da quando è arrivato dagli Stati Uniti è entrato in una dinamica di benessere. È molto ottimista e positivo".

Da quando è stato operato alla Mayo Clinic di Rochester, il #93 è stato molto cauto. La situazione richiederà anche visite regolari del pilota spagnolo al medico per confermare i progressi e controllare le condizioni dell'omero.

"A poco a poco ha iniziato a muovere la mano e ad essere attivo, non sta sul divano", ha aggiunto Puig. "Ora farà una prima visita di controllo con il dottore e gli altri medici. Si sente bene. Se non si nota nulla e i giorni passano senza dolore, è molto positivo".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo passo avanti nel recupero di Marc è supervisionato da Samuel Antuña, responsabile della sua terza e penultima operazione al braccio nel dicembre 2020.

"Il recupero da un'operazione viene fissato quando c'è un consolidamento osseo. Tutti sanno quanto tempo ci vuole per consolidare un osso. L'importante è che non ci siano complicazioni, tutto sta andando molto bene", ha confermato Puig.

Il team manager di HRC non ha negato che il pilota numero 93 potrebbe fare la sua comparsa a fine stagione. "Non so quando potrà tornare, ma il medico ha già detto che quando l'osso sarà consolidato e la TAC dirà che non ci sono problemi, potrà tornare".

Nell'ultimo terzo della stagione, la classe regina ha un test a Misano. In programma il 6 e il 7 settembre, le due giornate potrebbero essere lo scenario perfetto per dare il bentornato all'otto volte campione. "Sarebbe molto importante che possa tornare e testare la moto per la fine della stagione", ha detto Puig. "Abbiamo dei test molto importanti per lo sviluppo della moto".