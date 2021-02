LCR: ecco la prima Honda RC213V factory di Nakagami

Il 2021 è l'anno della verità per Takaaki Nakagami. Finalmente dotato anche lui di una RC213V in versione factory, il pilota giapponese deve mettere a frutto la maturazione mostrata nella seconda parte della MotoGP 2020.

Il portacolori della Honda LCR, che si appresta a cominciare la sua quarta stagione nella classe regina e fino a qui la sua carriera è stata un continuo crescendo: 20esimo nel Mondiale nel 2018 con 33 punti all'attivo. Un bottino più che raddoppiato nel 2019, con 74 punti ed il 13esimo posto.

Per arrivare poi ai 116 punti ed al decimo posto nel Mondiale del 2020 che, complice anche l'assenza per infortunio di Marc Marquez, lo ha reso il migliore tra i piloti Honda, convincendo la Casa giapponese a fornire anche a lui una moto ufficiale, dopo averne dovuta utilizzare una di vecchia generazione nei suoi primi tre anni in MotoGP.

Per Nakagami però ora è arrivato il momento di concretizzare, dopo che lo scorso anno ha sprecato almeno un paio di grandi occasioni per salire per la prima volta sul podio. La più grande a Motorland Aragon, nel GP di Teruel, nel quale è diventato il primo giapponese a firmare una pole position in MotoGP dopo ben 16 anni, ma in gara è caduto dopo poche curve nel tentativo di mantenere la leadership.

L'altra grande chance sfumata è stata quella della seconda gara di Valencia, nella quale è scivolato proprio nel tentativo di completare il sorpasso ai danni della KTM di Pol Espargaro che gli sarebbe valso la terza posizione. Questo però non può cancellare del tutto la sua crescita, al termine di una stagione in cui ha saputo piazzarsi quarto per ben due volte (GP d'Andalusia e GP d'Europa) ed altrettante volte quinto (GP d'Aragon e GP del Portogallo), nello spazio di appena 14 GP.

La sua nuova avventura è iniziata questa mattina, quando la squadra di Lucio Cecchinello ha svelato online i colori della sua RC213V, che sono sempre quelli del main sponsor Idemitsu, che da diversi anni ormai è un compagno d'avventura stabile per Takaaki. Una presentazione arrivata un giorno dopo quella di Alex Marquez, entrato a far parte del team al posto del partente Cal Crutchlow, perché proprio come per il team Esponsorama, anche LCR schiera due moto con colori differenti.

"Non ho mai perso la fiducia in me stesso e penso sempre a come migliorare. Sono emozionato all'idea di avere una moto ufficiale, perché penso che quest'anno potrò mostrare il mio vero potenziale. Credo quindi che sia possibile puntare al podio ed alla vittoria", ha detto Nakagami, subito dopo aver tolto i veli alla sua Honda.

Proseguendo con le presentazioni, lunedì sarà la volta della HRC, per la quale c'è grande attesa: si tratterà infatti della prima apparizione "pubblica" di Marc Marquez dopo la terza operazione al braccio infortunato lo scorso luglio a Jerez. Ma non solo, perché per la prima volta Pol Espargaro potrà dire di essere un pilota Honda a tutti gli effetti.