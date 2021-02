Jarvis: “Yamaha ha imparato dai problemi alle valvole del motore"

Il problema della valvola del motore Yamaha era diventato evidente sin da subito, dopo la prima gara della stagione a Jerez, e si era trascinato per la maggior parte della stagione. La risoluzione è arrivata all'inizio di novembre, quando la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha sanzionato la casa di Iwata con la perdita di 50 punti nel campionato costruttori, per aver violato il regolamento tecnico.

In breve, i commissari hanno scoperto che le valvole su alcuni dei motori utilizzati dalle varie M1 erano dotate di valvole diverse da quelle del motore campione omologato all'inizio della stagione. Yamaha ha accettato la punizione e ha detto che i suoi ingegneri avevano interpretato male il regolamento. Secondo Yamaha, i loro tecnici avevano notato problemi di affidabilità con le valvole dal loro fornitore abituale - nei primi due Gran Premi dell'anno Franco Morbidelli e Valentino Rossi si erano entrambi ritirati a causa di guasti al motore - così si sono rivolti a un altro fornitore. Qui nasce la mancanza di somiglianza trovata dalla FIM.

Per cercare di evitare più ritiri a causa di queste valvole fragili, Yamaha ha optato per abbassare la potenza massima dei motori a 500 giri al minuto, una misura che è stata mantenuta fino alla settima gara del calendario, in programma a Misano.

Secondo i responsabili del team giapponese, tutto quel trambusto del 2020 ha permesso ai tecnici di fare un vero master nella gestione della vita dei motori, un apprendimento che sarà sicuramente molto utile in vista di questo 2021, in cui Yamaha spera di lasciarsi alle spalle quei problemi.

"Le valvole che sono omologate e quelle che useremo quest'anno sono quelle buone. Siamo fortunati di essere in grado di iniziare il campionato del mondo con le valvole che sappiamo essere tecnicamente impeccabili", ha detto Jarvis al lancio ufficiale della squadra lunedì scorso.

"Inoltre, mentre avevamo a che fare con quel problema, abbiamo imparato molte cose sui parametri di set-up, sui parametri di performance e su come mantenere i livelli di affidabilità – ha proseguito Jarvis – Avete visto l'anno scorso che alcuni dei nostri piloti sono stati costretti a prolungare di molto il chilometraggio dei motori. Non ho dubbi sull'affidabilità dei motori di questa stagione”.

"Sappiamo che nella potenza pura siamo un po' indietro rispetto ai nostri rivali e questo rimarrà. Ma fortunatamente l'attuale congelamento manterrà la situazione invariata. Nel 2020 abbiamo vinto sette gare pur avendo meno cavalli della concorrenza, penso che possiamo ripeterlo ora", ha detto Jarvis.

