MotoGP: Dovizioso si prenderà un anno sabbatico nel 2021!

Il forlivese ha annunciato un paio di mesi fa che avrebbe lasciato la Ducati alla fine di questa stagione. Da allora, Dovizioso ha trattato con la maggior parte dei marchi della MotoGP per assumere un ruolo di collaudatore.

Il 34enne ha parlato con Honda, KTM e Yamaha, con cui è arrivato molto vicino alla firma per sostituire Jorge Lorenzo. L'opzione Aprilia non lo ha mai convinto perché, secondo lui, il progetto della Casa di Noale non offre le garanzie che cerca.

Per tutti questi motivi, Dovizioso ha deciso di rinunciare alla MotoGP nel 2021 e di concentrarsi su quella che è la sua grande passione, il motocross. La sua intenzione è quella di mantenersi in forma per tornare nel Mondiale MotoGP tra due anni, quando avrà compiuto 36 anni. A quel punto scadranno molti dei contratti che invece saranno validi nel 2021.

In attesa della sua decisione, che sarà comunicata nei prossimi giorni, Dovizioso è rimasto molto serrato, sia per quanto riguarda il suo immediato futuro, sia per le ragioni che hanno portato al suo addio alla Casa di Borgo Panigale dopo un rapporto di otto anni, con 14 vittorie e 40 podi, oltre a tre secondi posti nel Mondiale.