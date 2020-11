MotoGP 2020: orari TV Sky, DAZN e TV8 del GP di Valencia

La MotoGP è pronta per la seconda tappa sul tracciato di Valencia, che ha buone chance di essere quella decisiva per le sorti del Mondiale. Dopo la vittoria del GP d'Europa, Joan Mir ha infatti 37 punti di margine nei confronti di Alex Rins e di Fabio Quartararo.

Questo vuol dire che se lo spagnolo domenica riuscirà a salire sul podio avrà la certezza di essere campione del mondo senza il bisogno di fare calcoli. Ma se i suoi avversari non dovessero centrare il bersaglio grande, al pilota della Suzuki potrebbe bastare anche meno per fare festa con una gara d'anticipo.

Per quanto riguarda le televisioni, l'azione in pista sarà in diretta su Sky Sport MotoGP e sulla app di DAZN. Sul digitale terrestre, quindi su TV8 e TV8 HD invece saranno trasmesse le sintesi delle qualifiche e le differite delle tre gare. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 13 novembre

10:00-10:40 - Libere 1 Moto3

10:55-11:40 - Libere 1 MotoGP

11:55-12:35 - Libere 1 Moto2

13:35-14:15 - Libere 2 Moto3

14:30-15:15 - Libere 2 MotoGP

15:30-16:10 - Libere 2 Moto2

Sabato 14 novembre

10:00-10:40 - Libere 3 Moto3

10:55-11:40 - Libere 3 MotoGP

11:55-12:35 - Libere 3 Moto2

13:15-13:55 - Qualifiche Moto3

14:10-14:40 - Libere 4 MotoGP

14:50-15:30 - Qualifiche MotoGP

15:50-16:30 - Qualifiche Moto2

Domenica 15 novembre

9:00-9:20 - Warm-Up Moto3

9:30-9:50 - Warm-Up Moto2

10:00-10:20 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 14 novembre

16:15 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 15 novembre

14:45 - Gara Moto3

16:00 - Gara Moto2

17:30 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 14 novembre

13:40 - Libere 4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 15 novembre

13:30 - Gara MotoGP