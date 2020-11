Honda conferma che Marc Marquez non tornerà fino al 2021

La Honda ha finalmente chiarito ogni dubbio su un'ipotetica ricomparsa di Marc Marquez nel finale della stagione 2020, annunciando che Stefan Bradl continuerà ad essere il suo sostituto sia nel Gran Premio della Comunità Valencia che in quello del Portogallo della settimana prossima, quando si concluderà questo campionato molto atipico.

Marquez si è infortunato gravemente al braccio destro durante la prima gara dell'anno a Jerez, il 19 luglio. Dopo un'operazione all'omero fratturato, ha cercato di rientrare la settimana successiva per il Gran Premio d'Andalusia, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca quasi subito.

Il 3 agosto, dunque, ha dovuto sottoporsi ad una seconda operazione, resasi necessaria per la sostituzione della placca che era stata applicata all'osso fratturato, in quanto questa si era danneggiata.

Il 22 agosto poi la Honda annunciato che il recupero di Marc avrebbe richiesto un tempo di circa due o tre mesi. Tempistica che comunque aveva lasciato uno spiraglio ad un suo possibile ritorno in sella in almeno un paio degli appuntamenti della tripletta conclusiva della stagione.

Alla fine però questa possibilità non si è concretizzata, con la Honda che evidentemente preferisce non correre rischi, con la speranza che il recupero di Marquez possa proseguire senza intoppi, permettendogli di presentarsi al via della stagione 2021 nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista fisico.

"Non correrò più in questa stagione. Dopo aver valutato l'evoluzione del braccio con i medici ed il mio team, abbiamo deciso che l'opzione migliore è quella di tornare l'anno prossimo. Ora è il momento di continuare il processo di recupero. Grazie per i messaggi di supporto, non vedo l'ora di tornare nel 2021", è stato il commento di Marc, affidato ad un post sul suo account ufficiale di Twitter.

Marquez aveva già detto alla fine di agosto che sarebbe rientrato solo se avesse recuperato al 100%: "Quando tornerò sarò per prendere tutti i rischi che servono, è nel mio DNA", aveva spiegato in una delle poche apparizioni pubbliche fatte durante la sua riabilitazione.

"Vorrei poter fare almeno una gara quest'anno per prepararmi al 2021 e tornare all'attacco" aveva aggiunto in quell'occasione, anche se alla fine ha preferito essere prudente e rimandare il ritorno al prossimo anno.