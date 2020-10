MotoE: Torres e Pons insieme anche nel 2021

La stagione 2020 della MotoE si è conclusa meno di un mese fa nel segno di Jordi Torres, che ha conquistato il titolo all’ultimo appuntamento, disputato a Le Mans. Lo spagnolo ha vinto al debutto nella categoria interamente elettrica, diventando il secondo campione della storia e consegnando il titolo al team Pons.

Proprio il binomio Torres-Pons si ripeterà anche il prossimo anno: la squadra ha infatti annunciato il rinnovo per un anno del campione in carica, che nel 2021 difenderà il titolo con gli stessi colori del 2020. Nella stagione da poco conclusa infatti si è mostrato il più costante, salendo sul podio per la prima volta al Gran Premio di Andalusia, prima di conquistare il doppio podio a Misano. Approfittando degli errori e delle difficoltà degli avversari, Matteo Ferrari e Dominique Aegerter, è riuscito a concludere il campionato in vetta, laureandosi campione del mondo e battendo i due rivali.

Torres commenta la rinnovata fiducia con il team Pons: “Sono molto felice di rinnovare con il team di Sito. Senza dubbio, questa è la nostra migliore opzione. In questa stagione abbiamo lavorato molto bene, con una grande squadra tecnica, sentendoci come una famiglia e, alla fine, questo è ciò che vale di più. Dopo aver valutato diverse opzioni, la fedeltà al team di Sito e allo staff tecnico è quello che voglio, e ne sono davvero felice. Sono a mio agio, tutto è andato bene per noi e ora è il momento di continuare a imparare e a divertirci insieme”.

“Quest'anno abbiamo gestito tutto molto bene – prosegue – e voglio continuare ad imparare insieme alla PONS Racing. Abbiamo vinto, abbiamo raggiunto il podio, ottenuto la pole position e ora avremo fin dalla prima gara il tag 'preferito'. Non vedo il momento di iniziare la prossima stagione, perché sentirò la pressione e sarà intensa e so che sarò circondato dai migliori per gestirla”.