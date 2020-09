MotoE, Misano 2: Torres centra la E-pole per Gara 1

E’ di Jordi Torres la E-pole per la prima gara del weekend di Misano che andrà in scena questo pomeriggio alle 16:10. Il pilota spagnolo è stato autore di un giro praticamente perfetto, privo di sbavature, che gli ha consentito di centrare la partenza dalla prima casella grazie al crono di 1’43’’154.

Al sua fianco scatterà una Matteo Ferrari protagonista di una grande qualifica chiusa con un ritardo di soli 11 millesimi. Il pilota italiano ha praticamente imitato quanto fatto da Torres ma solo per un soffio non è stato in grado di centrare la E-pole.

Il leader del campionato, Aegerter, scatterà dalla terza casella grazie al tempo di 1’43’’297 e questo pomeriggio sarà da guardare con attenzione perché sarà certamente uno dei protagonisti della prima gara del weekend.

Quasi due decimi di ritardo dalla vetta sono quelli accusati da Eric Granado, autore del quarto crono di giornata, mentre al fianco del brasiliano, rispettivamente con un gap di 278 e 348 millesimi dal tempo firmato Torres, troviamo Simeon e Tulovic.

Sessione complicata quella disputata da Mattia Casadei. In occasione del primo tentativo, non appena è uscito dai box, il pilota italiano ha accusato un problema elettrico provocato da un trasponder che gli ha impedito di girare.

In un primo momento la direzione gara aveva deciso di farlo partire dal fondo dello schieramento per poi tornare sui propri passe e consentirgli di scendere daccapo in pista nel finale.

Mattia è stato bravissimo nel mantenere la concentrazione ed ha centrato un buon settimo tempo in 1’43’’502 riuscendo a mettersi davanti a Di Meglio con un margine di ben 3 decimi.

La top ten si è completata con Tuuli autore del nono crono in 1’43’’850 davanti a Medina, mentre Alex de Angelis ha commesso una sbavatura nel primo settore che ha pregiudicato il suo giro facendolo chiudere con l’undicesimo tempo.

Il resto della pattuglia italiana vede Marcon 12°, Canepa 13° e Zaccone 16°.

Ricordiamo, infine, che a partire da questo weekend i risultati di Gara 1 determineranno la griglia di partenza di Gara 2 che si disputerà domenica mattina.