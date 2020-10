MotoE, Le Mans: Tuuli vince, Torres è Campione

A Le Mans si è conclusa la seconda stagione della MotoE, il campionato totalmente elettrico che ha un sapore un po’ nostalgico: questa infatti è stata anche l’ultima gara della carriera di Alex De Angelis, che ha annunciato il ritiro dalle corse al termine di questo 2020. Gara 2 però ha anche assegnato il titolo mondiale, andato a Jordi Torres, secondo campione del mondo della storia della categoria.

Non è però lo spagnolo a vincere la gara: a tagliare il traguardo davanti a tutti è Niki Tuuli, che beffa Mike Di Meglio a due giri dal termine e gli chiude davanti con 177 millesimi di vantaggio. Il francese è andato molto vicino alla vittoria, avendo dominato per quasi tutta la gara. Colleziona comunque un doppio podio sulla pista di casa e chiude la stagione in quarta posizione nella classifica iridata. Chiude il podio Josh Hook, terzo e più staccato dai primi due, ad un secondo di ritardo.

I tre in lotta per il titolo tagliano il traguardo uno dietro l’altro, davanti c’è Dominique Aegerter, che tenta il tutto per tutto per frenare la rincorsa al titolo di Jordi Torres. Lo svizzero precede Matteo Ferrari, fino a quel momento campione in carica. Il pilota del team Trentino Gresini prova a difendere il proprio titolo, ma il suo quinto posto non basta e per lo spagnolo è sufficiente una sesta posizione per laurearsi campione del mondo. Il pilota del team Pons riesce a passare indenne all’incidente avvenuto alla prima curva fra Eric Granado ed Alejandro Medina.

Niccolò Canepa è settimo, con Xavier Simeon alle spalle in ottava posizione. Chiudono la top 10 Maria Herrera e Xavier Cardelus, nono e decimo rispettivamente. Alessandro Zaccon è 12esimo, seguito da Mattia Casadei, 13esimo. Alex De Angelis finisce la sua ultima gara della carriera in 14esima posizione, mentre Tommaso Marcon finisce la stagione nella ghiaia dopo poche curve dal via.