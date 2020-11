Moto3, Portimao, Libere 1: Masia precede Fenati e Arenas

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo è durata 15 minuti in più, per permettere ai piloti della Moto3 di prendere le misure all'inedito circuito di Portimao, ma 55 minuti sono bastati ai protagonisti del Mondiale per arrivare vicinissimi al record realizzato nel CEV, fatto segnare da Fabio Quartararo nel 2014.

Il più veloce alla fine della sessione è stato Jaume Masia, che con la Honda del Leopard Racing è stato il solo capace di scendere sotto al muro dell'1'49", firmando un 1'48"896, nonostante sia anche incappato in una scivolata alla curva 14.

Lo spagnolo ha preceduto di 158 millesimi un Romano Fenati parso in grande forma. Verso la metà della sessione, il pilota del Max Racing Team si era creato unmargine di oltre un secondo sugli inseguitori, che poi è stato vanificato da una scivolata alla curva 15. L'ascolano comunque nel finale si è migliorato ed è sceso fino a 1'49"054.

In terza posizione troviamo il migliore tra i piloti ancora in corsa per il titolo, che è stato il leader Albert Arenas. Lo spagnolo del Team Aspar paga 213 millesimi, mentre i suoi inseguitori sono più attardati: Tony Arbolino è 11esimo con un ritardo di otto decimi, mentre Ai Ogura si ritrova addirittura 26esimo, ma dovrebbe essere tra quelli che non hanno montato la gomma nuova nel finale.

Tornando a scorrere la classifica nelle posizioni di vertice, prosegue il momento positivo di Sergio Garcia, reduce dai due podi di Valencia e capace di staccare il quarto tempo con la Honda della Estrella Galicia, precedendo la KTM dello Sky Racing Team VR46 affidata ad Andrea Migno.

Sesto tempo per lo spagnolo Raul Fernandez, che oggi è accompagnato in pista anche dal fratello Adrian, che sostituisce l'infortunato Filip Salac sulla Honda della Rivacold Snipers, ma si ritrova 31esimo ed ultimo.

Dopo lo spagnolo c'è il turco Deniz Oncu, con Jeremy Alcoba, John McPhee e Gabriel Rodrigo a completare la top 10. Gli altri italiani sono tutti fuori dalla top 10 invece: detto dell'11esimo crono di Arbolino, nella sua scia c'è Celestino Vietti. Il quadro dei 14 che al momento sarebbero qualificati alla Q2 invece si conclude con Tatsuki Suzuki e Barry Baltus.

Questo vuol dire che gli altri ragazzi di casa nostra al momento dovrebbero passare tutti dalla Q1, a partire da Niccolò Antonelli, 15esimo per soli 55 millesimi e tallonato da Dennis Foggia. In 19esima e 20esima posizione c'è invece il tandem composto da Davide Pizzoli e Stefano Nepa, con quest'ultimo che è anche incappato in una scivolata alla curva 14.25esimo, infine, Riccardo Rossi.