Moto3: il team Aspar farà debuttare il brand GasGas nel 2021

Arriva una new entry in Moto3 nel 2021. Il brand spagnolo GasGas ha infatti annunciato lo sbarco nella categoria affiancandosi al team Aspar di Jorge Martinez.

Per GasGas sarà un debutto assoluto nelle competizioni in pista dato che la Casa iberica ha costruito le sue fortune nell’enduro, in MXGP e nel Supercross. Il costruttore adesso è pronto ad un nuovo passo per la sua storia ed utilizzerà delle KTM che saranno brandizzate con i colori del brand.

Hubert Trunkenpolz, Chief Marketing Officer di KTM ha dichiarato: “GasGas è un marchio leggendario, costruito sulla passione per la competizione, con una personalità spagnola orgogliosa, audace e vivace. GasGas oggi è anche sinonimo di alte prestazioni,che permettono ai piloti di divertirsi ad unirsi all'azione con i mezzi migliori".

"Considerando tutti questi fattori, è assolutamente giusto che GasGas guardi al Campionato del Mondo Moto3 come ad una nuova entusiasmante serie in cui andare a correre e in cui promuovere il marchio, al di fuori delle discipline offroad per cui è ben noto. Questo è un capitolo nuovo ed entusiasmante per GasGas Motorcycles".

Pit Beirer, direttore GasGas Motorsports ha aggiunto: “Siamo davvero entusiasti di introdurre GasGas Motorcycles nelle competizioni internazionali su strada e crediamo fermamente che questa scelta rafforzerà il marchio e lo renderà conosciuto ad un pubblico mondiale".

"Non c'è posto migliore del Campionato del Mondo Moto3, è il perfetto terreno di prova quando si tratta di selezionare e coltivare i nuovi talenti. Con il grande successo del Team Aspar, che gesitrà l'arrivo del marchio, non vediamo l'ora di vedere le nostre moto GasGas in pista alla prima gara della stagione 2021”.

Anloga soddisfazione è stata espressa da Jorge Martinez, Team manager Aspar: “Portare il nome GasGas nel Campionato del Mondo Moto3 è un momento molto importante, sia per me personalmente che per questa squadra. Come team spagnolo sono orgoglioso di essere il primo a lavorare con un marchio con radici spagnole così forti e portarlo ai più alti livelli delle corse internazionali su strada, è molto, molto speciale".

"Il 2021 sarà una stagione estremamente emozionante per noi! Naturalmente, speriamo di continuare ad ottenere gli stessi risultati centrati durante la stagione 2020. Insieme ai nostri due fortissimi piloti, Sergio Garcia e Izan Guevara, saremo concentrati per andare immediatamente a podio”.