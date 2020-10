Moto2: Manzi e Baldassarri si scambiano di team nel 2021

Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri proseguiranno la loro avventura in Moto2 anche nella prossima stagione, ma la cosa curiosa è che lo faranno scambiandosi di sella.

Nella serata di ieri, infatti, è arrivato un doppio annuncio: quello dell'approdo di Manzi al Pons Racing, che pochi minuti più tardi è stato seguito da quello del ritorno di "Balda" al Forward Racing.

Per il 21enne riminese si tratta di un'esperienza completamente nuova con la squadra spagnola, per quella che sarà la sua quinta stagione nella categoria, che segnerà anche il suo ritorno in sella ad una Kalex dopo due anni in sella ad una MV Agusta.

"Voglio ringraziare Sito Pons per avermi dato questa opportunità, così come la VR46 Riders Academy per averla resa possibile. Ora devo concentrarmi per finire bene la stagione in corso, ma devo dire che sono davvero molto contento della firma di questo nuovo contratto e non vedo l'ora che arrivi nel 2021" ha detto Manzi.

Come detto, Baldassarri farà il percorso inverso, ma per lui si tratta di un ritorno, visto che ha già difeso i colori della squadra di Giovanni Cuzari dal 2015 al 2017, ottenendo anche la sua prima vittoria in Moto2, nel 2016 a Misano. La novità però è che questa volta lo farà con una MV Agusta e non con una Kalex.

"Sono molto contento di questa possibilità che mi è stata data, innanzitutto perché ho già corso con questa squadra e ringrazio Giovanni Cuzari per la fiducia che ripone in me, abbiamo premuto un attimo il tasto pause ma adesso è bello poter premere il tasto forward e continuare un lavoro che era stato interrotto" ha detto Baldassarri.

"Inoltre per me é un onore correre con un marchio cosi importante, che ha molta storia alle spalle e sarebbe bellissimo poterlo riportare in alto nelle classifiche. Voglio ringraziare tutte le persone che, anche se i risultati al momento non stanno aiutando, credono comunque in me e continuano a sostenermi. Grazie a tutte le persone che mi sono vicine, che lavorano per me e alla mia famiglia" ha concluso.