Moto2, Le Mans: Roberts in pole con record, Marini quinto

Nulla sembra fermare Joe Roberts a Le Mans, che si conferma il più in forma di questo sabato francese. Dopo il miglior crono ottenuto nelle FP3 in cui aveva mostrato un gran passo, si è replicato in qualifica, andandosi a prendere la pole position proprio nelle fasi finali del turno. Lo statunitense ferma il cronometro sull’1’36”256, battendo anche il record della pista, appartenuto fino ad oggi a Francesco Bagnaia.

Roberts beffa di 87 millesimi Sam Lowes, in testa fino alla fine. Il britannico sembrava ormai saldamente in pole position, ma scatterà domani dalla seconda casella, mentre Remy Gardner chiude la prima fila. L’australiano rimane a poco più di un decimo dalla vetta ed anche lui si fa valere sopravanzando i più favoriti.

Il grande deluso di giornata è sicuramente Jorge Martin, che cade negli ultimi minuti quando è al comando a causa di un contatto con Jorge Navarro. Niente da fare per l’ex leader del mondiale, che è costretto a rientrare ai box e non può tornare in pista per provare l’assalto alla pole position. Ci si aspetta ad ogni modo una penalità per Navarro, che è solamente 18esimo al termine della qualifica.

Luca Marini resta più attardato rispetto al solito: il capoclassifica deve fare i conti con una caviglia gonfia e fa difficoltà. Nonostante tutto riesce ad agguantare la sesta casella della griglia di partenza, alle spalle del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, quinto quando ha iniziato a sventolare la bandiera a scacchi. I due piloti dello Sky Racing Team VR46 partiranno appaiati e sono separati da 91 millesimi. Marini accusa ben quattro decimi di ritardo dallo stratosferico tempo di Joe Roberts.

Apre la terza fila Xavi Vierge, che precede Jake Dixon, ottavo. Enea Bastianini è autore di un buon recupero e riesce a rientrare in top 10 con il nono tempo dopo essere riuscito a superare la Q1. La decima posizione appartiene a Stefano Manzi, che chiude davanti ad uno stoico Fabio Di Giannantonio. Il romano corre con una caviglia fratturata e riesce a passare la Q1 prima ed essere in lotta per la prima fila nella Q2. Diggia deve però accontentarsi dell’11esimo crono finale.

In 12esima posizione si piazza Aron Canet, anche lui passato dalla Q1. Lo spagnolo precede Simone Corsi, 13esimo, e Thomas Luthi, 14esimo. Lo svizzero è l’ultimo dei piloti ad aver avuto accesso alla Q2, ma cade durante l’ultimo turno e perde ogni possibilità di lottare per la pole. Segue il plotone di spagnoli, con Augusto Fernandez 15esimo, mentre Hector Garzo e Marcos Ramirez sono 16esimo e 17esimo rispettivamente.