Moto2, Le Mans: Lowes trionfa e si rilancia, Marini zero punti

La domenica di gare del mondiale a Le Mans si conclude con una imprevedibile Moto2, che regala colpi di scena ed un mondiale tutt’altro che deciso. La pioggia che si era abbattuta sul circuito francese durante la MotoGP ha smesso di cadere per la gara della classe intermedia, disputata su asfalto umido. In queste condizioni miste è Sam Lowes ad avere la meglio, trionfando con quasi quattro secondi di vantaggio su un ottimo Remy Gardner che centra il secondo posto dopo aver beffato all’ultimo giro Marco Bezzecchi, terzo.

Lowes torna sul gradino più alto del podio per la prima volta dal Gran Premio di Aragon del 2016 e conquista di forza un successo che lo rilancia in chiave mondiale, partendo dalla pole position. Il primo colpo di scena avviene infatti poco prima del via: Joe Roberts, detentore della pole, viene costretto a partire dalla pit lane per non aver rispettato la procedura di partenza. Gara da ricostruire per lo statunitense, che rimonta e taglia il traguardo in sesta posizione. In pista però la gara si svolge regolarmente e ad avere lo spunto migliore è proprio Remy Gardner, che va al comando davanti a Sam Lowes. Il pilota Marc VDS però riesce a controllare e resta sempre nelle posizioni di testa.

Pian piano Gardner perde terreno ed arretra fino alla quarta posizione, ma nel frattempo risale Jake Dixon, che rimonta e si porta in testa alla gara. Il gruppo dei primi si sgretola, i distacchi sono molto ampi e nessuno sembra riuscire a tenere il ritmo di Dixon e Lowes, primo e secondo rispettivamente. A quattro giri dal termine però avviene l’ennesimo colpo di scena: Dixon finisce a terra quando è al comando, lasciando così Lowes in prima posizione con ben sei secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi e Remy Gardner, in lotta per il podio. L’italiano resiste agli attacchi del rivale, ma all’ultimo giro l’australiano effettua il sorpasso decisivo che gli consegna la seconda posizione. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è terzo e limita i danni in chiave mondiale.

Proprio la classifica iridata si mostra diversa al termine di questa gara. La rincorsa al titolo di Luca Marini subisce una battuta d’arresto. In condizioni d’asfalto non ottimali e con una caviglia non in perfetta forma, il leader del mondiale preferisce non prendere rischi e taglia il traguardo in 17esima posizione. Zero punti per il pilota Sky Racing Team VR46, che resta a quota 150. Perde un’occasione Enea Bastianini, che è nono al traguardo, ma gli viene inflitta una penalità di 3 secondi per aver tagliato la pista che lo relega in 11esima posizione. Il pilota Italtrans è così a 15 lunghezze dal connazionale, mentre Marco Bezzecchi, grazie al terzo posto, si porta a 20 punti dal compagno di squadra.

Al traguardo, dietro ai primi tre troviamo Augusto Fernandez, quarto a quasi sei secondi dal vincitore. Thomas Luthi passa sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione, mentre Roberts, come detto, è sesto dopo una gara complicatissima in rimonta. Uno stoico Fabio Di Giannantonio stringe i denti nonostante la frattura della caviglia ed agguanta il settimo posto finale, davanti a Lorenzo Baldassarri, ottavo. Chiudono la top 10 Somkiat Chantra e Marcel Schrotter.

Restano più attardati gli altri italiani: Stefano Manzi, fresco di contratto con Pons Racing, è 14esimo. Simone Corsi e Lorenzo Dalla Porta sono 16esimo e 18esimo rispettivamente. Gara da dimenticare per Jorge Martin, scivolato nelle fasi iniziali quando era nelle prime posizioni. Non può essere soddisfatto nemmeno Jorge Navarro, su cui pendevano due Long Lap Penalty inflitti dopo l’incidente avvenuto ieri in qualifica. Lo spagnolo però è caduto, finendo la sua gara nella ghiaia. Chi invece non è stato dichiarato fit è Aron Canet, che è scivolato durante il warm up e si è fratturato il mignolo.