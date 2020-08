Moto2, Brno, Libere 3: Lowes precede Marini

La terza sessione di prove libere è andata a modificare in maniera abbastanza importante il quadro dei piloti di Moto2 che oggi pomeriggio avranno accesso diretto alla Q2 del Gran Premio di Repubblica Ceca, anche se nelle prime posizioni abbiamo avuto delle conferme importanti.

Il più veloce è stato ancora una volta Sam Lowes, che con la Kalex della Marc VDS era stato in testa alla cumulativa anche ieri. Il britannico ha girato in 2'01"809, staccando di soli 83 millesimi un Luca Marini parso in splendida forma anche questa mattina.

Nonostante qualche problema con l'accensione della sua Kalex, in terza posizione troviamo lo statunitense Joe Roberts, che però paga un distacco di 317 millesimi, tallonato appena due millesimi più indietro dal tedesco Marcel Schrotter, pure lui su Kalex.

Marco Bezzecchi sembra essersi ripreso piuttosto bene dalla caduta di ieri pomeriggio, andando a piazzare la seconda Kalex dello Sky Racing Team VR46 in quinta posizione, davanti ad un sorprendente Marcos Ramirez, sesto con la moto gemella di quella di Roberts.

Settimo tempo per la prima delle Speed Up, che è stata quella del rookie Aron Canet: lo spagnolo del Team Aspar è stato anche uno dei migliori a livello di passo, quindi sarà sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio domani.

Grazie alla scia di Lowes, nelle prime posizioni si rivede anche il compagno di squadra Augusto Fernandez, ottavo davanti alle altre due Speed Up di Jorge Navarro e di Hafizh Syahrin.

Tra i piloti che hanno accesso diretto alla Q2 c'è poi spazio per altri due italiani e si tratta di Enea Bastianini e Lorenzo Baldassarri, che però questa mattina non sono andati oltre il 13esimo e 14esimo tempo, alle spalle anche di Xavi Vierge e Jorge Martin. Va detto però che entrambi pagano solo circa mezzo secondo.

Il colpo di scena è l'esclusione del leader iridato Tetsuta Nagashima, rimasto fuori per meno di un decimo. Peccato anche per Stefano Manzi e Fabio Di Giannantonio, anche loro esclusi per una manciata di millesimi in 15esima e 17esima posizione.

Anche loro però sono in ottima compagnia, visto che tra gli esclusi figurano pure Remy Gardner, Thomas Luthi e Nicolò Bulega, nelle posizioni comprese tra la 20esima 2 la 22esima. Esclusi poi anche Simone Corsi e Lorenzo Dalla Porta, che hanno concluso in 24esima ed in 29esima posizione.

