Moto2, Brno, Libere 2: zampata di Bastianini, terzo Marini

Enea Bastianini suona la carica nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca di classe Moto2. Il vincitore del GP d'Andalusia è andato a mettere la sua Kalex dell'Italtrans Racing davanti a tutti in 2'02"689.

Un crono che però non gli è valso la miglior prestazione di giornata, rimasta il 2'02"480 realizzato da Sam Lowes nella FP1 di questa mattina. Tra le altre cose, il britannico della Marc VDS è stato particolarmente veloce anche nel pomeriggio, chiudendo secondo a soli 33 millesimi da "Bestia".

Per gli italiani comunque è stata una sessione positiva, perché in terza posizione, a poco più di un decimo, c'è la Kalex dello Sky Racing Team VR46 di Luca Marini. La gemella di Marco Bezzecchi invece è in settima posizione a 321 millesimi, ma "Bez" è anche incappato in una scivolata alla curva 10 che ha chiuso anzitempo il suo turno.

Tra lui ed il compagno di squadra si sono infilati anche Jorge Navarro, che proprio nel finale è riuscito a trovare un colpo di reni con la sua Speed Up, precedendo un Joe Roberts che si è confermato a suo agio con la Kalex dell'American Racing a Brno. Sesto tempo poi per l'altra Speed Up di Fabio Di Giannantonio.

Sono tanti però gli italiani che hanno brillato: dietro al figlio d'arte Remy Gardner, infatti, c'è la MV Agusta di Stefano Manzi, tallonata dalla Kalex di Lorenzo Baldassarri. Bene però anche Nicolò Bulega, 12esimo alle spalle anche di Marcel Schrotter.

Solamente 13esimo invece il leader del campionato Tetsuta Nagashima, caduto in maniera abbastanza rovinosa alla curva 13 proprio mentre si stava migliorando. La cosa curiosa è che nello stesso tempo è scivolato anche il compagno Jorge Martin, che alla fine si è piazzato solo 19esimo.

L'ultimo che al momento avrebbe accesso alla Q2 invece è Augusto Fernandez, che nel pomeriggio è solo 16esimo, ma sarebbe dentro con il tempo della mattinata. Tra gli esclusi figurano invece Lorenzo Dalla Porta in 24esima posizione e Simone Corsi, che non è riuscito a completare neppure un giro, finendo ruote all'aria alla curva 1. Indietro anche Aron Canet, 20esimo, pure lui caduto alla curva 5 con la Speed Up del Team Aspar.

