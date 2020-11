Ecco la entry list provvisoria di Moto3 e Moto2

Il Gran Premio del Portogallo ha rappresentato l’evento conclusivo della stagione 2020, ma il mondiale è già proiettato verso il 2021, che si spera possa prevedere un campionato all’insegna del ritorno alla normalità. Dopo l’ufficializzazione del calendario, il giorno dopo l’ultima gara dell’anno, come di consueto, la FIM ha diramato anche la entry list provvisoria delle tre classi del mondiale (qui la entry list della MotoGP).

Moto3

Per quanto riguarda la classe cadetta, non avremo il campione del mondo in carica, che passa alla Moto2. Ritroveremo comunque nomi noti, come Jaume Masia e John McPhee, grandi protagonisti nel 2020. La stagione appena conclusa però ci ha regalato spettacolo anche grazie agli italiani, che saranno ben sei sulla griglia di partenza del prossimo anno. È confermata la presenza di Dennis Foggia con il team Leopard, mentre Andrea Migno passerà al Team Snipers in sostituzione di Tony Arbolino, che invece debutterà nella classe intermedia.

Lo Sterilgarda Max Racing Team conferma la sua line-up e vedremo dunque Romano Fenati. La formazione sarà tutta italiana per il team BOE Skull Rider Facile Energy, che schiera Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Niccolò Antonelli invece cambierà colori e vestirà quelli del team Reale Avintia, mentre il team tricolore SIC58 Squadra Corse, oltre al confermato Tatsuki Suzuki, vedrà il debutto di Lorenzo Fellon.

N° PILOTA NATIONALITA' TEAM MOTO 2 GABRIEL RODRIGO ARGENTINIAN TEAM GRESINI Moto3 HONDA 5 JAUME MASIA SPANISH RED BULL KTM AJO KTM 6 RYUSEI YAMANAKA JAPANESE CARXPERT PRUESTELGP KTM 7 DENNIS FOGGIA ITALIAN LEOPARD RACING HONDA 11 SERGIO GARCIA SPANISH ASPAR TEAM Moto3 GAS GAS 12 FILIP SALAC CZECH RIVACOLD SNIPERS TEAM HONDA 16 ANDREA MIGNO ITALIAN RIVACOLD SNIPERS TEAM HONDA 17 JOHN McPHEE BRITISH PETRONAS SPRINTA RACING HONDA 19 ANDI FARID IZDIHAR INDONESIAN HONDA TEAM ASIA HONDA 20 LORENZO FELLON FRENCH SIC58 SQUADRA CORSE HONDA 21 ALONSO LOPEZ SPANISH STERILGARDA MAX RACING TEAM HUSQVARNA 23 NICCOLO ANTONELLI ITALIAN REALE AVINTIA Moto3 KTM 24 TATSUKI SUZUKI JAPANESE SIC58 SQUADRA CORSE HONDA 27 KAITO TOBA JAPANESE CIP GREEN POWER KTM 28 IZAN GUEVARA SPANISH ASPAR TEAM Moto3 GAS GAS 37 PEDRO ACOSTA SPANISH RED BULL KTM AJO KTM 40 DARRYN BINDER S-AFRICAN PETRONAS SPRINTA RACING HONDA 43 XAVIER ARTIGAS SPANISH LEOPARD RACING HONDA 50 JASON DUPASQUIER SWISS CARXPERT PRUESTELGP KTM 52 JEREMY ALCOBA SPANISH TEAM GRESINI Moto3 HONDA 53 DENIZ ONCU TURKISH RED BULL KTM TECH 3 KTM 54 RICCARDO ROSSI ITALIAN BOE SKULL RIDER FACILE.ENERGY KTM 55 ROMANO FENATI ITALIAN STERILGARDA MAX RACING TEAM HUSQVARNA 71 AYUMU SASAKI JAPANESE RED BULL KTM TECH 3 KTM 73 MAXIMILIAN KOFLER AUSTRIAN CIP GREEN POWER KTM 82 STEFANO NEPA ITALIAN BOE SKULL RIDER FACILE.ENERGY KTM 92 YUKI KUNII JAPANESE HONDA TEAM ASIA HONDA 99 CARLOS TATAY SPANISH REALE AVINTIA Moto3 KTM

Moto2

La classe intermedia del mondiale, che non avrà il suo campione perché passato in MotoGP, vedrà invece la presenza di Albert Arenas, fresco di titolo Moto3 ed al debutto in Moto2, sempre con il team Aspar. Proveranno di nuovo a lottare per il titolo anche alcuni dei protagonisti del 2020, tra cui Sam Lowes, che cerca il riscatto dopo un finale di stagione sfortunato a causa della frattura del polso destro.

Vorrà essere della parte anche Marco Bezzecchi, confermato in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 dopo le voci che invece lo davano in MotoGP con Aprilia. L’italiano avrà un nuovo compagno di squadra: dopo l’addio di Luca Marini, che debutta nella classe regina con la Ducati, Bezzecchi condividerà il box con Celestino Vietti, all’esordio in Moto2. Ancora una volta il team di Valentino Rossi conta con una formazione tutta italiana.

Ma saranno molti i piloti tricolore a voler lottare per il mondiale: MV Agusta lascia Stefano Manzi, che invece approda al team Pons HP40, e schiera Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri, con quest’ultimo voglioso di riscatto dopo prestazioni altalenanti nel 2020. Sono confermati anche Fabio Di Giannantonio e Lorenzo Dalla Porta, che proseguono con la stessa squadra dello scorso anno. Al debutto invece troveremo Yari Montella con Speed Up Racing e Tony Arbolino, che arriva dalla Moto3 come vice-campione del mondo e nella classe di mezzo guiderà la Kalex del team Liqui Moly Intact GP.