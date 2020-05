LMDh, Lotterer e Jani: "Se Porsche la fa, per Le Mans ci siamo"

Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma l'interesse della Porsche Motorsport per il nuovo regolamento LMDh di ACO e IMSA ha subito mosso anche quello dei suoi piloti.

Dopo l'annuncio ufficiale delle norme tecniche di base per le vetture che andranno a far parte della categoria principale dell'endurance, da Weissach il Vice Presidente, Fritz Enzinger, aveva confermato il via agli studi sul progetto per le nuove vetture.

L'idea di tornare a correre in particolare la 24h di Le Mans ha stuzzicato parecchio pure André Lotterer e Neel Jani, che attualmente sono i portacolori di Porsche in Formula E.

"Chiaramente io ci sono - ha dichiarato il tedesco a Motorsport.com - Spero vivamente che Porsche faccia una LMDh e so che ne stanno parlando, anche se non si sa con certezza. E poi assieme a Porsche abbiamo un conto in sospeso con Le Mans".

Questo riferendosi all'anno 2017, quando André fu costretto al ritiro a pochissime ore dal termine per un guasto sulla sua 919 Hybrid proprio mentre era in testa. Da un lato il Circuit de la Sarthe può essere una meta plausibile, mentre diverrebbe più dura conciliare l'intera stagione dividendosi tra Formula E e FIA World Endurance Championship.

"Personalmente ho ancora tanto da fare in Formula E prima di pensare ad altri programmi, richiede molta attenzione e concentrazione ora ed è per questo non ho proseguito l'avventura nel WEC. Ma nessuno sa cosa accadrà in futuro e per questo dico che mi piacerebbe molto".

"Se potessi fare un paio di gare o anche solo la 24h sarebbe bello, una stagione completa in entrambe le serie la vedo più difficile. Bisogna dedicarsi bene ad una o all'altra. Ho visto quanto lavoro richiede la Formula E, per questo dico che è dura partecipare ad entrambi i campionati facendo bene. Però preparandosi bene, Le Mans sarebbe fattibile".

Dal canto suo, anche Jani non vede l'ora di tornare in Francia per giocarsi la vittoria con una monoposto in grado di dire la sua, cosa che nelle ultime edizioni non ha avuto fra le mani.

"Sinceramente non so esattamente cosa desideri fare Porsche, ma nel caso in cui volesse partecipare, a me piacerebbe molto essere nel programma, su questo non ho dubbi - ha aggiunto lo svizzero a Motorsport.com - Ho sempre sperato di poter tornare a Le Mans con l'occasione di essere competitivo. Le ultime due gare che ho fatto con la Rebellion non erano state di quel tenore, ma prima di allora sì ed era anche il momento dell'anno che preferivo".

Informazioni aggiuntive di Jamie Klien