F1 | Audi: Neel Jani guiderà lo sviluppo della PU al simulatore

Audi sta lavorando intensamente per il proprio futuro in Formula 1 in vista dell’ingresso nel 2026, con i test che procedono spediti per arrivare pronti quando sarà il momento di far debuttare la Power Unit in pista. La scelta di prendere parte come costruttore motorista nella massima serie è arrivata in seguito all’adozione dei nuovi regolamenti, i quali prevedono l’abbandono della costosa e complessa MGU-H, il motogeneratore che consente il recupero e la conversione dell’energia termica che normalmente andrebbe dispersa dagli scarichi.

Per lo sviluppo di questa unità, sarà fondamentale avere anche un pilota in grado di dare i propri feedback al simulatore, motivo per il quale Audi ha scelto di affidarsi a un profilo di assoluta esperienza come Neel Jani.

Lo svizzero ha vinto il Campionato Mondiale Endurance 2016 per la Porsche e in passato è stato anche il pilota di riserva per la Toro Rosso, completando diverse sessioni sia con la Sauber tra il 2003 e il 2004 che con la Red Bull nel 2005. Inoltre, tra il 2019 e il 2020 ha preso parte al campionato di Formula E dove, insieme ad André Lotterer, ha portato al debutto il progetto Porsche nella categoria elettrica.

Neel Jani, pilota Audi Photo by: Audi Sport

Jani lavorerà al simulatore, attualmente in fase di aggiornamento presso la sede di Neuburg per ospitare tutti gli elementi necessari per lo sviluppo del Powertrain ibrido destinato alla massima serie automobilistica.

"Sono lieto di accompagnare Audi nel suo percorso verso la Formula 1. È un onore e una grande responsabilità essere coinvolto in un progetto di questa portata nella sua una fase iniziale. Sono certo che, grazie alla mia esperienza in Formula 1 e nei progetti LMP [Endurance], potrò creare buoni collegamenti tra teoria e pratica".

Il responsabile dello sviluppo tecnico di Audi, Oliver Hoffmann, ha aggiunto: "Proprio come nello sviluppo della produzione, la simulazione svolge un ruolo importante nel nostro progetto di Formula 1. Il nostro simulatore è uno strumento importante per lo sviluppo della Power Unit. Richiede un pilota di sviluppo che, oltre alla padronanza della tecnologia, apporti al progetto un'esperienza versatile, soprattutto in termini di gestione dell'energia in condizioni di gara."

Neel Jani, pilota Audi Photo by: Audi Sport

Il costruttore tedesco ha confermato che dalla fine dello scorso anno sono in corso i test al banco con il motore monocilindrico, come da prassi per la prima fase di sviluppo, mentre la prima unità ibrida, formata dal motore a combustione, batterie e parte elettrica dovrebbe essere testata prima della fine del 2023. Svolte le prime prove al banco, quell’unità ibrida costituirà la base per il futuro concept del veicolo, andando a definire anche l’integrazione con il telaio.

L’ingresso nel 2026 avverrà dopo aver completato l'acquisizione della maggioranza della Sauber a Hinwil, il che porterà anche a un’espansione delle strutture esistenti nel corso del tempo. A guidare le operazioni dal punto di vista manageriale sarà l’ex responsabile del progetto Porsche LMP1 ed ex Team Principal della McLaren, Andreas Seidl, mentre sul piano tecnico nei prossimi mesi arriverà James Key, con cui il tedesco ha già lavorato nel periodo passato a Woking.

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing, Photo by: Audi Communications Motorsport

Adam Baker, amministratore delegato di Audi Formula Racing, ha raccontato quali sono le fasi su cui al momento è concentrata la casa tedesca: "Al momento, siamo principalmente concentrati su questioni concettuali fondamentali con grande rilevanza per le prestazioni”.

"Tuttavia, nel valutare le varie soluzioni tecniche non ci affidiamo solo ai metodi digitali. Il know-how, l'esperienza e lo sviluppo pratico sono elementi indispensabili per trarre le giuste conclusioni dalla simulazione. Con questa combinazione, possiamo valutare diverse strategie operative in una fase iniziale e aprire la strada a una gestione energetica efficiente dell'unità di potenza", ha aggiunto Baker.