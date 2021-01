IndyCar: rinviato di una settimana l'inizio del 2021

Si tratta di uno spostamento di una settimana per ragioni televisive, che quindi farà disputare nel giro di 15 giorni le prime due gare dell'anno, dato che successivamente è in programma il fine settimana di St. Petersburg.

“I cambiamenti di programma apportati, anche se parzialmente indotti dalla pandemia, ci danno un grande inizio per la stagione 2021 - ha detto il presidente e AD di Penske Entertainment Corp., Mark Miles - Con sei delle prime otto gare in diretta TV e così ravvicinate, sarà un enorme impatto per i nostri fan".

"Zoom Motorsports e Barber Motorsports Park non avevano avuto l'opportunità di andare in chiaro sulla NBC - ha aggiunto Gene Hallman, AD di Zoom Motorsports che gestisce il Barber Motorsports Park - Siamo orgogliosi dell'enorme supporto che la IndyCar ha qui da noi al sud".

Calendario 2021 della IndyCar Series

18 aprile, Barber Motorsports Park

25 aprile, St. Petersburg

1 maggio, Texas Motor Speedway

2 maggio, Texas Motor Speedway

15 maggio, Indianapolis Motor Speedway road course

22-23 maggio, Indy 500 (Qualifiche)

30 maggio, 500 Miglia di Indianapolis

12 giugno, Belle Isle

13 giugno, Belle Isle

20 giugno, Road America

4 luglio, Mid-Ohio

11 luglio, Toronto

8 agosto, Nashville

14 agosto, Indianapolis Motor Speedway road course

21 agosto, World Wide Technology Raceway

12 settembre, Portland International Raceway

19 settembre, Laguna Seca

26 settembre, Long Beach