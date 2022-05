GTWC | Punti per Rossi: "Gran passi avanti, mi sono divertito!"

Primi punti per Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe, al termine di due gare tutt'altro che semplici in quel di Brands Hatch dove sono andati in scena i primi due round della stagione 2022 di Sprint Cup.

Era chiaro fin da subito che l'impegno avrebbe avuto un peso specifico, in primo luogo perché il 'Dottore' in carriera non aveva mai corso una gara di questo tipo, e poi perché il tracciato britannico ha caratteristiche molto particolari che lo rendono insidiosissimo se non si è del tutto esperti.

Ricordiamo sempre che il pluricampione di moto si è calato nella parte senza voler strafare, ma con tutta l'umiltà che serve ad uno che ha voglia di imparare e divertirsi facendo un passo per volta, consapevole di essere in una serie molto competitiva e ricca di piloti fortissimi.

Eppure Valentino fin dalle Prove Libere ha mostrato buone cose al volante dell'Audi R8 LMS preparata del Team WRT, seppur assaggiando anche l'erba delle vie di fuga e rimanendo piantato nella ghiaia in Pre-Qualifica.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: Daniel James Smith

Nella prima sessione il suo tempo è stato di 1'22"958 su 22 giri effettuati (13° generale con la terza velocità di punta registrata), mentre nelle PQ il tutto è finito dopo 5 passaggi per l'errore sopracitato.

La Qualifica 1 lo ha visto ottenere un 1'22"956 su 11 giri, che però in una classifica cortissima lo ha piazzato solamente 17° ad 1"186 dalla vetta.

Questo ha comportato una partenza a rischio per Gara 1, specialmente quando davanti a lui ben tre auto sono finite fuori attraversandogli la pista nella carambola innescata da Igor Walilko che ha coinvolto anche due Audi e una Porsche.

Entrata la Safety Car dando successivamente il via libera al giro 7, Rossi si è trovato 13° e in una decina di giri è stato superato dalla McLaren di Oliver Wilkinson prima di cedere il volante dell'Audi al compagno Frédéric Vervisch, 13° sul traguardo e 9° in Classe PRO.

“In Gara 1 sono stato molto fortunato a scamparla al via, visto quanto accaduto alla prima curva, poi di fatto sono rimasto nella stessa posizione in cui ero", ha detto Rossi.

"Purtroppo scattavo molto indietro, mentre dopo non sono riuscito ad essere molto veloce, quindi più del 13° posto non siamo riusciti a fare".

In Gara 2 è toccato al collega belga scattare dalla griglia, per poi cedere al pesarese il sedile. Qui Valentino si è distinto bene resistendo alle pressioni dei rivali che nella parte finale si erano fatti nuovamente sotto, portando a casa un 8° posto generale, il 7° PRO e i primi punti della stagione.

"Gara 2 è andata decisamente meglio, sono molto contento perché sento di aver fatto un grande passo avanti nella guida, migliorando molto i miei tempi".

"Questo è avvenuto specialmente verso la fine della gara, quando mi sentivo più a mio agio con vettura e pista. Devo dire che negli ultimi giri mi sono divertito molto!"

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: Daniel James Smith

Il prossimo impegno sarà fra 15 giorni a Magny-Cours, sempre per la Sprint Cup; un tracciato che il pilota di Tavullia conosce bene avendoci provato in inverno per un paio di giorni.

"Conosco la pista perché abbiamo svolto dei test, quindi andremo là carichi, anche se devo ancora capire bene la macchina e acquisire fiducia nell'arco dell'evento. Dopo un giorno di prove è facile portare la macchina al limite".

"Nei test ti puoi concentrare sulla guida della macchina, ma in un weekend di gara è molto più difficile perché ci sono tante altre auto in azione e può succedere di tutto, dalle Prove Libere alla gara, quest'ultima specialmente".

"Non si può pensare di sentire la macchina in mano in soli 5 giri, entrando subito e sparando il giro veloce. Da questo punto di vista, secondo me i buoni piloti fanno la differenza rispetto a me".

"Dovrò lavorare su questo aspetto, ma intanto abbiamo portato a casa i primi punti e la Top10, quindi siamo contenti".

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi Photo by: Daniel James Smith

La cosa viene sottolineata anche dal suo compagno e mentore Vervisch, che evidenzia i miglioramenti di Valentino.

"Abbiamo portato a casa i primi punti e siamo molto contenti delle prestazioni - ha commentato a fine gara il belga - Stiamo crescendo bene e Vale impara velocemente facendo bei passi in avanti. Entrambi dobbiamo migliorare nel passo in Qualifica, ora ci concentreremo su questo".

Sorride anche Vincent Vosse, team principal di WRT: "Per Vale e Fred sono arrivati i primi punti dopo una gara molto consistente. In particolare, Rossi ha fatto un grande passo avanti e i suoi tempi alla fine di Gara 2 sono stati tra i migliori".