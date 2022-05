GTWC | Brands Hatch, Gara 2: dominio Mercedes-Akkodis, Rossi 8°

Gara 2 del GT World Challenge Europe a Brands Hatch è stato un assolo fantastico da parte di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, che al volante della Mercedes-AMG #89 ha trionfato senza patemi nel secondo round della stagione 2022 di Sprint Cup.

Condizioni molto diverse rispetto a Gara 1, con un cielo plumbeo e qualche goccia di pioggia che ha spinto il Direttore di corsa a decretare pista bagnata, ma senza che i concorrenti azzardassero le Pirelli scanalate.

Marciello è stato fulmineo fin dallo spegnimento dei semafori, accelerando e scappando via con un ritmo insostenibile, dando poi la macchina all'ottimo Boguslavskiy che non ha faticato a gestire i quasi 12" di margine accumulati dal collega in pista sui rivali, trionfando a livello assoluto e in Classe PRO.

Questi sono aumentati via via grazie anche al duello fra le Audi R8 LMS di Saintéloc Junior Team #25 e Team WRT #32. Quest'ultima l'ha spuntata con il duo Charles Weerts/Dries Vanthoor nella lotta per la piazza d'onore nei confronti dei rivali Aurélien Panis/Patrick Niederhauser, che si sono ritrovati addirittura sesti dopo la finestra dei pit-stop.

#89 AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3: Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello Photo by: SRO

Ciò ha dato modo anche all'altra Mercedes dell'Akkodis ASP guidata da Jules Gounon/Jim Pla (#88) di guadagnare il terzo gradino del podio PRO e generale, nonostante abbia cercato fino all'ultimo di soffiare la piazza d'onore all'Audi-WRT.

Quarti si classificano Simon Gachet/Christopher Haase con l'Audi #11 della Tresor by Car Collection, seguiti dagli ottimi Pierre-Alexandre Jean/Ulysse De Pauw, ancora vincitori della Classe Silver Cup con la Ferrari 488 #53 di AF Corse, giocandosela a lungo con rivali più quotati.

Dietro alla già citata Audi #25, il settimo posto è di quella #12 della Tresor by Car Collection con il duo tricolore Mattia Drudi/Luca Ghiotto, che precedono la R8 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch.

La coppia del Team WRT ottiene anche il settimo piazzamento PRO grazie alla buona prima parte del belga, che poi al giro 21 ha ceduto il volante dell'Audi #46 al 'Dottore', il quale in un finale a denti strettissimi è riuscito a resistere alla rimonta degli altri due equipaggi Silver, a podio nella categoria.

Parliamo della Mercedes #87 di Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP) e dell'Audi #99 di Alex Aka/Nicolas Scholl (Attempto Racing), anche se la vettura della Stella è sotto investigazione per un contatto che ha mandato in testacoda l'Audi #33 del Team WRT nella seconda metà di gara.

#53 AF Corse, Ferrari 488 GT3: Ulysse de Pauw, Pierre Alexandre Jean Photo by: SRO

A completare la Top10 PRO ci pensano la McLaren #38 di Rob Bell/Oliver Wilkinson (Jota), l'Audi #66 di Dennis Marschall/Pieter Schothorst (Attempto Racing) e l'Audi #33 di Christopher Mies/Jean-Baptiste Simmenauer, che aveva già perso alcune posizioni dopo il pit-stop per una escursione fuori pista, prima di scivolare ancor più indietro per la tamponata sopracitata.

Dopo un bell'inizio, la difesa finale premia la McLaren #111 di Patryk Krupinski/Christian Klien (JP Motorsport) col successo in Classe PRO-AM davanti alla Ferrari #52 nelle mani di Andrea Bertolini/Louis Machiels (AF Corse).

Terza la McLaren #188 di Dean Macdonald/Miguel Ramos (Garage 59), stavolta giù dal podio dopo il 1° posto di Gara 1 l'altro equipaggio della AF Corse, Cédric Sbirrazzuoli/Hugo Delacour (Ferrari #21).

Fuori dopo un contatto nel corso del primo giro la Porsche 911 GT3-R #54 di Christian Engelhart (Dinamic Motorsport).

GTWC Europe Sprint Cup - Brands Hatch: Gara 2