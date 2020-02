Steven Aghakhani nella GT Cup su una Lamborghini della VSR

Dopo l’ufficializzazione delle due vetture nella classe GT3, il VSR ha annunciato oggi la partecipazione nella classe GT Cup del giovanissimo pilota californiano Steven Aghakhani. Non ancora 17enne, Aghakani ha confermato i suoi programmi negli States, affiancandoli alla partecipazione alla serie italiana, per il momento limitata al solo primo week end di Monza del 17 maggio, al volante della Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo.

Giovanissimo, Aghakhani ha già dimostrato di andare davvero forte, conquistando lo scorso anno il secondo posto nella classe AM del Lamborghini Super Trofeo americano, nonostante abbia saltato le prime due gare, oltre al titolo mondiale Lamborghini a Jerez.

"Abbiamo avuto il piacere di fare dei test con Steven alla fine dello scorso anno – ha tenuto a precisare Vincenzo Sospiri - e siamo stati colpiti dalla sua compostezza e dedizione nonostante la giovane età. Queste gare saranno l'occasione perfetta per Steven per conoscere i circuiti italiani e fare chilometri in pista, non vedo l'ora che sia subito competitivo".

Fiducioso in un buon avvio di stagione è Aghakhani: "Sono molto emozionato e onorato di correre per il VSR in alcune gare del Campionato Italiano GT – ha dichiarato il pilota statunitense - correre in Europa è sempre stato un sogno per me e sono molto entusiasta di fare questa esperienza con VSR. Non vedo l'ora di portare in pista i miei sponsor SADA, MLS, Aghakhani & Luk LLP e Shegerian & Associates a livello internazionale. Cercheremo di fare il nostro meglio e sono davvero entusiasta di misurare il nostro livello con quello degli altri team e piloti".