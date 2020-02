Fabio Francia sulla Mercedes AMG GT4 della V-Action

Ci sarà Fabio Francia al via della 18^ edizione del Campionato Italiano Gran Turismo. Il campione milanese, budget permettendo, sarà al via di una delle due serie in programma, Sprint o Endurance, su una delle Mercedes AMG GT4 con i colori V-Action Racing Team che la squadra di Daniele Vernuccio è in procinto di schierare nella imminente stagione.

Fabio Francia, 38enne milanese con all’attivo numerosi titoli italiani Prototipi, CIVT N4 e Superproduzione, ha già corso sporadicamente lo scorso anno con la squadra bresciana al volante della Maserati Gran Turismo GT4 cogliendo un terzo posto nell’ultimo round dell’Endurance al Mugello.

Daniele Vernuccio, Team Principal di V-Action Racin Team: "Sono felice del rinnovo dell’accordo con Fabio Francia che ha accettato di condividere con me il progetto Mercedes GT4 per il 2020. Credo che non abbia bisogno di presentazioni e, vista la già positiva collaborazione 2019, con lui puntiamo dritti all’obiettivo Campionato! Ora si tratta di trovare la quadratura economica per preparare al meglio la stagione e soprattutto i compagni di equipaggio che possano garantire equilibrio nelle prestazioni per ottenere il meglio".

Con l’arrivo di Fabio Francia l’obiettivo per V-Action Racing Team è uno solo: provare a conquistare il titolo italiano GT4 in entrambe le serie e per questo nei prossimi giorni la compagine bresciana annuncerà l’accordo con un altro pilota di rango che salirà sulla seconda Mercedes AMG GT4 in modo da avere due top drivers ai quali affiancare gli altri piloti che completeranno gli equipaggi per la stagione 2020.