La Ceccato Motors Racing, in collaborazione con il BMW Team Italia, torna a schierare un asso come Bruno Spengler nel GT Italiano.

Il canadese, visto al volante della BMW M6 GT3 in quel di Imola nella tappa di fine agosto 2020, sarà nuovamente nell'equipaggio della vettura bavarese coi piloti titolari Stefano Comandini e Marius Zug.

Il 37enne dovrà dare una mano ai due nel primo evento Endurance del 2021 fissato a Pergusa nel weekend del 21-23 maggio.

Spengler quest'anno sta continuando a rappresentare la Casa tedesca in IMSA (sempre per i round endurance) - dove aveva debuttato nella passata stagione - e in altre corse GT, mentre per quanto riguarda la serie tricolore è alla terza uscita dopo quella sopracitata di Imola e Misano 2018.

#25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Bruno Spengler 1 / 7 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Timo Glock, Philipp Eng, Bruno Spengler, Connor De Phillippi 2 / 7 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Bruno Spengler 3 / 7 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #25: BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Bruno Spengler engineer 4 / 7 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Bruno Spengler 5 / 7 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images Bruno Spengler, BMW Team RMG 6 / 7 Foto di: Alexander Trienitz Bruno Spengler, BMW Team RMG 7 / 7 Foto di: Alexander Trienitz