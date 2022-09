F4 | Dunne vince la finale al Red Bull Ring, Antonelli 2°

Il lunghissimo weekend della Formula 4 Italiana al Red Bull Ring si è concluso con il successo di Alexander Dunne, il secondo di questo fine settimana, davanti ad un Andrea Kimi Antonelli mostruoso nella rimonta e sempre più leader del campionato.

Dunne, scattato dalla pole, è riuscito a mantenere il comando delle operazioni precedendo il compagno di squasra Kacper Sztuka, mentre alle spalle del duo dell’US Racing si sono posizionate le tre monoposto del team PREMA con Ugo Ugochukwu terzo davanti a James Wharton ed Andrea Kimi Antonelli.

Subito, però, le ostilità sul tracciato sono state neutralizzate con l’ingresso in pista della safety car a seguito del contatto che ha messo fuori dai giochi Valerio Rinicella.

Quando le monoposto sono passate in fila indiana sul rettilineo si è assistito ad un colpo di scena. Rafael Camara, rivale diretto in campionato di Antonelli, è rientrato ai box per sostituire l’ala anteriore danneggiata ed ha così perso terreno e la possibilità di guadagnare punti preziosi dopo il ritiro patito in Gara 1.

La ripartenza è avvenuta a 16 minuti dal termine ed a dare spettacolo ci hanno pensato subito Wurz, Stenshorne e Bedrin, in lotta per le posizioni dalla settima alla nona, nonché Antonelli e Wharton impegnati per la quarta piazza.

Il pilota bolognese del vivaio Mercedes ha impiegato poco tempo per avere la meglio sul compagno di team gestito dalla Ferrari Driver Academy ed una volta salito in quarta posizione si è messo a caccia di un Ugo Ugochukwu davvero convincente in questo weekend di debutto nella F4 italiana.

Kimi ha passato l’italo-statunitense a 4 minuti dal termine con una manovra pulita in curva 3 per poi gettarsi all’inseguimento di Sztuka.

Giunto negli scarichi della monoposto dell’US Racing del polacco, Antonelli ha realizzato un sorpasso capolavoro sempre in curva 3 fintando la manovra all’esterno per poi incrociare all’ultimo e buttarsi all’interno.

Sztuka è stato sorpreso ed ha cercato di replicare una volta effettuata la curva andando sull’erba, ma così facendo ha perso trazione ed è stato beffato da Ugochukwu e Wharton che sono riusciti a sopravanzarlo agevolmente.

Sotto la bandiera a scacchi Dunne ha così potuto celebrare il secondo successo del weekend, mentre Antonelli ha conquistato un piazzamento preziosissimo in ottica campionato e mostrato ancora una volta tutto il suo immenso talento.

Davvero degno di nota il terzo gradino del podio conquistato da Ugochukwu. Il pilota del vivaio McLaren ha mostrato una grande confidenza con la vettura del team PREMA e sarà uno dei nomi da tenere d’occhio in vista della prossima stagione.

Sztuka ha masticato amaro vedendo sfuggire nel finale un podio che sembrava certo. Il polacco ha chiuso in quinta piazza dietro ad un Wharton che sta crescendo bene, mentre più distanti dalla Top 5 hanno concluso la gara finale.

Conrard Laursen, sesto, ha preceduto di circa 8 decimi un terzetto agguerrito composto da Charlie Wurz, Nikita Bedrin e Martinus Stenshorne.

I tre hanno dato spettacolo non risparmiandosi nelle lotte ed alla fine le loro ostilità hanno consentito a Taylor Barnad di avvicinarsi e completare la Top 10.

Menzione particolare per Maya Weug che ancora una volta ha confermato di essere assolutamente al livello dei suoi colleghi uomini. La pilota del vivaio FDA è maturata moltissimo in questa stagione ed il dodicesimo posto odierno ne è la conferma.

Al termine del round di Spielberg la classifica piloti vede Antonelli sempre saldamente al comando con 262 punti seguito da Rafael Camara a quota 201, mentre Alex Dunne si è rilanciato ed adesso occupa la terza piazza con 197 punti.

Il prossimo appuntamento della Formula 4 italiana sarà sul tracciato di Monza nel weekend dal 6 al 9 ottobre.