FIA F3: la Trident ingaggia Jack Doohan per il 2021

Trident Motorsport è lieta di annunciare che Jack Doohan farà parte del suo line-up nel FIA Formula 3 Championship 2021. Il driver australiano, promessa del vivaio della Red Bull, è cresciuto in una famiglia che ha i motori nel sangue.

Jack ha ereditato la passione dei motori da papà Mick, per cinque stagioni consecutive campione del mondo nella classe 500, la categoria regina del Moto Mondiale. Jack porterà al Team Trident le motivazioni, l’energia e l’esperienza accumulate nella passata stagione, quando esordì in FIA F3 Championship.

Jack Doohan ha alle spalle tre anni di esperienza in monoposto. Il diciassettenne driver australiano di Gold Coast, ubicato nel Queensland, nel 2018 è stato protagonista in diversi campionati di Formula 4, ottenendo tre vittorie, dodici podi e sette giri veloci nella serie britannica.

Nel 2019 Jack ha conquistato due podi nell’Euroformula Open ed ottenuto il secondo posto nella F3 Asian, serie nella quale l’australiano ha collezionato l’impressionante score di cinque vittorie, tredici podi, due pole position e cinque giri veloci in gara.

Dopo aver esordito nel 2020 nel FIA Formula 3 Championship, alla sua seconda esperienza il pilota australiano punta nel 2021 ad un ruolo di protagonista nella categoria.



Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport: “Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare Jack all’interno del line-up del Team Trident nel FIA Formula 3 Championship. Nei post-season test svolti a Barcellona e Jerez nell’ottobre del 2020, il pilota australiano ha impressionato la squadra per la velocità con la quale si è adattato alla monoposto e ottenuto riscontri cronometrici di assoluto rilievo".

"Per la squadra è un orgoglio poter lavorare con Jack, figlio del fuoriclasse del motomondiale Mick. Jack ha creato molto velocemente un ottimo feeling con lo staff tecnico e tutti i membri del team ed esprime una grandissima passione e determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Quando parliamo di temi legati alle corse, letteralmente gli brillano gli occhi!”



Jack Doohan: "Sono molto felice di entrare a far parte di un team prestigioso e altamente competitivo come Trident per il 2021. I test effettuati al termine della scorsa stagione sono andati benissimo, e con la squadra si è creata una grande atmosfera. Non vedo l'ora di tornare al lavoro e iniziare i preparativi per la nuova stagione."