F3, Silverstone, Qualifica: Sargeant piazza la zampata

Anche a Silverstone i piloti della Formula 3 hanno offerto uno spettacolo incredibile in qualifica con ben tre protagonisti impegnati sino ai secondi finali per conquistare la pole.

La lotta tra Lawson, Piastri e Sargeant ha visto emergere l’americano della Prema con un giro praticamente perfetto.

Sargeant ha sfruttato al meglio il secondo set di gomme ed è stato bravo nel prendere lo spazio giusto nel finale per non trovarsi bloccato nel traffico. L’americano ha poi fatto la differenza in tutti e tre i settori, migliorando di pochi centesimi rispetto ai suoi rivali, sino a fermare il cronometro sul tempo di 1’46’’257.

Lawson si è così dovuto arrendere alla supremazia del pilota della Prema, ma deve comunque essere sottolineato l’ottimo comportamento tenuto nei minuti conclusivi del turno quando è riuscito a migliorare il suo crono sino a conquistare il diritto di partire per Gara 1 dalla seconda casella.

Il miglioramento di Lawson ha coinciso, però, con l’arretramento in terza posizione di Piastri. Il leader del campionato sembrava il principale indiziato per la conquista della pole, specie considerando la magistrale interpretazione del secondo settore, ma in occasione dell’ultimo tentativo Piastri non è riuscito a migliorare il suo riferimento precedente dovendosi così accontentare di aprire la seconda fila.

Al suo fianco scatterà un Max Fewtrell apparso rigenerato sul tracciato di casa, ma nella prestazione dell’inglese non può non pesare il distacco di ben 4 decimi rimediato da Sargeant.

Ci si aspettava qualcosa di più da Frederik Vesti. Il pilota del team Prema, però, non è stato in grado di sfruttare al meglio il materiale a propria disposizione ed ha pagato un gap importante dal suo compagno di team e poleman di giornata, ben 528 millesimi.

Continua a confermarsi uomo da qualifica Sebastian Fernandez. Il pilota della ART Grand Prix ha ottenuto il sesto riferimento di giornata in 1’46’’896, ma domani sarà chiamato a concretizzare un risultato che senza dubbio gli può consentire di puntare al podio (errori permettendo).

Una zampata nel finale ha consentito a Jake Hughes di riscattare una sessione passata lontano dai primi per buona parte del turno e grazie al tempo di 1’46’’910 il pilota del team HWA Racelab domani scatterà dalla settima casella davanti a Zendeli.

Il tedesco è stato il miglior pilota del team Trident in una giornata dove ha certamente deluso David Beckmann (soltanto undicesimo), mentre la top ten si è completata con Alexander Smolyar nono davanti ad un Novalak in grande crescita.

Tra i delusi di giornata si segnalano, infine, Pourchaire, Viscaal e Verschoor. Il francese ha sofferto particolarmente centrando solamente il dodicesimo tempo, mentre il duo della MP Motorsport è naufragato chiudendo con il tredicesimo e quattordicesimo crono.