F3, Silverstone, Libere: Pourchaire precede Piastri

I piloti della Formula 3 sono tornati in pista dopo una settimana di pausa per affrontare il doppio round di Silverstone ed in occasione delle prove libere è stato la sorpresa del campionato, Theo Pourchaire, ad imporsi in cima alla lista dei tempi.

Il rookie della ART Grand Prix, già vincitore di due gare sino ad ora, è stato bravo a trovare il giro veloce nel corso dei minuti finali della sessione piegando un Oscar Piastri apparso subito in grande sintonia con il circuito inglese.

Pourchaire ha ferrmato il cronometro sul tempo di 1’46’’348, mentre il leader del campionato non è riuscito a replicare dovendosi accontentare del secondo riferimento di questa mattina con un gap di 1 decimo dal francese.

La sessione mattutina ha sostanzialmente confermato i valori in campo visti in questi primi tre appuntamenti dell’anno. Alle spalle di Piastri ha chiuso un Liam Lawson alla ricerca di riscatto dopo lo sfortunato round austriaco, mentre Jake Hughes ha subito mostrato i muscoli portando la vettura del team HWA Racelab al quarto posto in classifica con il tempo di 1’46’’604.

33 millesimi di ritardo dall’inglese hanno invece costretto David Beckmann al quinto posto nella classifica dei tempi, ma il pilota del team Trident è sembrato oggi davvero nervoso dopo aver mandato più volte a quel paese altri ragazzi più lenti in traiettoria e rischiando, durante uno di questi episodi, di scontrarsi proprio con Hughes.

1’46’’778 è stato il crono che ha consentito a Logan Sargeant di ottenere il sesto riferimento con un gap di 4 decimi dalla vetta, mentre alle spalle dello statunitense si è confermato in top ten un Alex Peroni apparso rinvigorito in questo avvio di stagione.

Richard Verschoor è stato il miglior portacolori del team MP Motorsport con l’ottavo tempo ed un ritardo da Pourchaire di mezzo secondo, mentre Williams e Fewtrell hanno completato la top ten.

I piloti della Formula 3 torneranno in pista alle 15:00 per disputare la sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza di Gara 1.